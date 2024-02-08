تصاعد عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ليبلغ حتى نهاية يناير/كانون الثاني المنقضي 3484 معتقلاً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان الأربعاء، إن "عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 3484 معتقلا حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بينهم 40 طفلًا على الأقل و11 إمرأة".

وأشار إلى أن هذا العدد "لم يُسجل فعليًا حتى في سنوات الانتفاضة الأولى" التي اندلعت عام 1987.

وقال نادي الأسير إن "جريمة الاعتقال الإداري هي التحوُّل الأبرز على صعيد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية".

ووفق ما جاء في البيان، أصدرت سلطات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 3400 أمر اعتقال إداري (بين أوامر جديدة وتجديد)، وسجّل شهر نوفمبر/تشرين الثاني أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري إذ بلغت 1120 أمر اعتقال.

وأضاف البيان أن "عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني بلغ 3484 معتقلاً".

وأوضح أن "غالبية من أصدر الاحتلال بحقِّهم أوامر اعتقال إداري هم ممن اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

ونوه البيان بأن "الاحتلال استهدف الفئات كافة بما فيها الأطفال والنساء ونشطاء وصحفيون ونواب"، مشيراً إلى أنّ عدد المعتقلين قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول بلغ نحو 1320.

وأوضح أن "عدد الأطفال المعتقلين إدارياً بلغ على الأقلّ 40، وعدد المعتقلات إدارياً بلغ 11، وعدد الصحفيين الذين حُوّلوا للاعتقال الإداري بلغ 21، بينهم صحفية".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري التعسفي ضمن سياسات القمع والسيطرة بحقّ الفلسطينيين، يلجأ فيها الاحتلال إلى اعتقال الفلسطينيين تحت اسم الاعتقال الإداري، بحجة ما تسميه (الملف السري)".

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدَت إسرائيل عملياتها في الضفة، مخلّفةً 382 شهيداً ونحو 4 آلاف و400 جريح ونحو 6540 معتقلاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلّفَت الحرب على غزة حتى مساء الأربعاء 27 ألفاً و708 شهداء وأكثر من 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.