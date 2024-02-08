سياسة
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المدّعي العامّ للجنائية الدولية: الصور الآتية من غزة مقلقة للغاية
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يقود تحقيقاً نشطاً حول ما يدور داخل غزة من جرائم حرب محتمَلة، وقال إن الصور الآتية من هناك مقلقة للغاية.
المدّعي العامّ للجنائية الدولية: الصور الآتية من غزة مقلقة للغاية
الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب من إسرائيل في فلسطين / Others
8 فبراير 2024

عبّر المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء، عن "قلقه البالغ تجاه الصور الآتية من غزة" حيث تدور المعارك منذ أربعة أشهر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول تحقيقات مكتبه بشأن جرائم حرب محتملة، قال خان: "لدينا تحقيق نشط، نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. على كلّ من لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".

وأوضح المدّعي العامّ أنّ التحقيقات التي يُجرِيها مكتبه لا تنحصر في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلّق الأمر بالروهينغيا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

وذكّر خان بأنّه أدلى بعديد من التصريحات وخطا خطوات في ما يتعلّق بالنزاع الراهن.

وقال: "لقد كنت أول مدّعٍ عامّ يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أُنشِئَت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً في ما يحدث في فلسطين بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.

وسبق لخان أن أشار إلى أنّ هذا التحقيق "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

لكنّ فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.

من جهتها، دعت محكمة العدل الدوليّة في نهاية يناير/كانون الثاني إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمَل أن يرقى إلى "إبادة جماعيّة" في غزّة، وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانيّة إلى القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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