سياسة
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وسط التضييقات عليها.. سموتريتش يلغي الإعفاءات الضريبية لـ"أونروا"
قرّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلغاء الإعفاءات الضريبية لـ"أونروا"، بزعم "مساعدتها الإرهابيين".
وسط التضييقات عليها.. سموتريتش يلغي الإعفاءات الضريبية لـ"أونروا"
سموتريتش: لن تمنح إسرائيل أي مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين / صورة: AA
8 فبراير 2024

قال إعلام عبري إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قرر، الخميس، إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أمر وزير المالية بإلغاء المزايا الضريبية التي تتلقاها (أونروا) من إسرائيل كوكالة تابعة للأمم المتحدة".

كان سموتريتش قد أعلن في منشور على منصة إكس، أن "دولة إسرائيل لن تمنح أي مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين"، وفق تعبيره، في إشارة إلى وكالة "أونروا".

وأشارت الهيئة إلى أنه "من بين أمور أخرى، كان يحق لـ(أونروا) الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة".

كما يحق لها الحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة (صفر) على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود، حسب الهيئة.

كانت إسرائيل قد شنت حملة ضد "أونروا" شملت اتهام عدد من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، فيما أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الاتهامات.

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات في محيط قطاع غزة.

وتبلغ نفقات "أونروا" في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنوياً، تمثل قرابة 45% من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها (الأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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