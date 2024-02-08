أثار هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتناوب مع شركائه في الائتلاف اليميني الحاكم، على دولة قطر، تساؤلات كبيرة حول الأسباب والدوافع، خصوصاً في وقت تنشط وساطة الدولة الخليجية لوضع حدٍّ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وبثت القناة "12" العبرية تسجيلاً مسرباً لنتنياهو، قال فيه إنه لم يشكر قطر علناً، لأنها "لم تمارس مزيداً من الضغوط على حركة حماس"، كما انتقد العلاقات القطرية-الأمريكية، داعياً للضغط على الدوحة.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، اتهم نتنياهو قطر بتمويل حماس واستضافة قادتها، مؤكداً: "لن أتراجع حتى عن كلمة واحدة مما قلته، ولن أتخلى عن طريق الضغط على حماس أو أي شخص يمكنه التأثير فيها لإعادة الرهائن إلينا".

وانضم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى نتنياهو في الهجوم على قطر، وقال إن الأخيرة "مسؤولة إلى حد كبير عمّا جرى بحق الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

ورأى، في حسابه عبر "إكس"، أن "موقف الغرب تجاه قطر منافق ومبنيّ على المصالح"، مضيفاً أن "قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي للحرب في غزة"، كما دعا إلى ممارسة ضغوط جمّة على الدوحة.

رد قطري

بدوره سارع المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إلى الرد على تصريحات نتنياهو، متهماً إياه بعرقلة جهود وساطة قطر بين تل أبيب وحماس، ووصفها بأنها "غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء".

وأضاف الأنصاري أن تصريحات نتنياهو "ليست مفاجئة"، داعياً إياه إلى الانشغال بتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بدلاً من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول قطري، أن "الدوحة لا تسيطر على حماس ولا تمولها، ولا تسيطر على إسرائيل في مفاوضات الرهائن، والرسائل والاحتجاجات التي تهدف إلى تقديم أجندات سياسية ليست مفيدة".

وخلال مقابلة مع شبكة "بي بي إس" الأمريكية، قال الأنصاري في رد ضمني على نتنياهو، إنه "من المهم جداً عدم أخذ كل ما يُقال أمام الكاميرات على محمل الجدّ"، مشيراً إلى أن "هناك كثيراً من الدعاية في المواقف، ومحاولة التزام الوعود المقدمة للقواعد الشعبية، بدلاً من تقديم الوضع على حقيقته".

وبلهجة أكثر وضوحاً، شدّد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن دور بلاده هو التوسط، وليس ممارسة الضغوط على الأطراف "فلا نفوذ لدينا على أحد"، رافضاً "الأكاذيب" الإسرائيلية حول مزاعم تمويل الدوحة لحماس، ووصفها بأنها تصريحات غير مسؤولة.

كانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قد عدّتنشر تسريبات من لقائها مع نتنياهو عندما هاجم قطر "جريمة ويعرّض الأسرى للخطر".

"تقليص نفوذ قطر"

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز "ريكونسنس للبحوث والدراسات" عبد العزيز العنجري، إن استراتيجية نتنياهو السياسية، تبدو كأنها تُعطي الأولوية للحفاظ على الذات وتوطيد السلطة، على حساب التعامل مع القضايا الأوسع نطاقاً.

ويضيف العنجري لـTRT عربي، أن حكومته تركز على مواجهة حماس، فيما يبدو أنها تُهمل مسألة الأسرى الإسرائيليين، وتستخدمهم أداة نفوذ في الدبلوماسية الدولية، خصوصاً في المفاوضات التي تشمل قطر وحماس.

ويلفت إلى أن الأفعال الأخيرة لنتنياهو وانتقاداته قطر تشير إلى محاولة ممارسة الضغط من خلال القنوات الدبلوماسية، محذراً من تعريض دور قطر، بوصفها وسيطاً، للخطر، ما قد يتسبب في تصعيد التوترات.

ويبيّن العنجري أن تكتيكات نتنياهو تشير أيضاً إلى هدف أوسع يتمثل في تقليص نفوذ قطر في المنطقة وتغيير تفاعلاتها مع حماس، رغم نجاحاتها السابقة في تسهيل تبادل الأسرى وتقديم المساعدات.

ويلفت إلى أن التركيز الحالي للقيادة الإسرائيلية ينصبّ أكثر على الآثار السياسية والأمنية، وربما يُغفل الإنجازات الإنسانية والدبلوماسية القطرية في الماضي، مضيفاً أن "تصاعد الألم الإسرائيلي بشأن الرهائن المتبقين يُظهر تعقيدات جديدة في هذه العلاقات الدبلوماسية".

المفتاح الوحيد

من جانبه يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية صلاح العواودة، أن قطر لا ترتكب أخطاءً من حيث السياسة الأمريكية في المنطقة، إذ تتحرك في الإطار السياسي الذي يتناسب مع الولايات المتحدة وعلاقاتها مع حماس أو طالبان، وبتنسيق وغطاء كاملين من الإدارة الأمريكية.

ويوضح العواودة في حديثه مع TRT عربي، أن "الدور القطري المغطى أمريكياً يقف كالشوكة في حلق حكومة الاحتلال، إذ لا تريد خسارة دولة يستفيدون منها بمجموعة من الملفات في غزة، مثل التهدئة وصفقات التبادل وغيرها، ولا تريد أيضاً إزعاج واشنطن بتصعيد الهجوم على قطر".

ويضيف أن إسرائيل تواجه معضلة لأنها تستفيد من العلاقة مع قطر، لكنها أمام اليمين المتطرف تحتاج إلى مهاجمة الدولة الخليجية على أنها الراعي لحماس، مؤكداً أن تصريحات نتنياهو "لإشباع العنصرية اليمينية لديه، وهي تعبير عن مأزق".

ويعتقد العواودة أن نتنياهو أطلق تصريحاته الهجومية ضدّ قطر لكونه يرى أن الأخيرة لها دور كبير في صمود حماس خلال الحرب، وأنه يظن أن الدوحة لديها قدرة على إجبار حماس على إطلاق الأسرى، وبالتالي رفع من لهجة التهديد والضغط عليها.

ويبيّن خبير الشؤون الإسرائيلية أن "رغبة اليمين المتطرف في إسرائيل في ضرورة معاقبة قطر على أنها دولة راعية للإرهاب تبقى في إطار الأحلام؛ لأنهم لن يستطيعوا هزيمة حماس ولا عقاب الدوحة".

ويلفت العواودة إلى أن نتنياهو "المأزوم" يدرك أن المفتاح الوحيد لأي تفاوض بشأن الأسرى يكون من بوابة قطر، التي تؤكد أنه من دون إنهاء الحرب لا يمكن الحديث عن إطلاق جميع الأسرى المحتجزين.

ويعتقد أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب، لكنه لا يستطيع الإعلان عن ذلك بعدما ورّط نفسه بتصريحاته حول ضرورة القضاء على حماس وتدميرها، مشيراً إلى التحركات الجارية لهدنة قد تمتد إلى شهرين وربما تكون مقدمةً لوقف الحرب.

ويؤكد العواودة أن الدور القطري يبقى هو المعوَّل عليه للوصول إلى صفقة تبادل وإنهاء الحرب، لا سيّما إذا وُجدت ضمانات أمريكية حول عدم عودة القتال بعد التهدئة المفترضة، إذ سيضمن الوسطاء انتهاء الحرب عبر إيجاد مخرج سياسي يُرضي جميع الأطراف.

مفاوضات باريس

وعُقدت قمة رباعية في العاصمة الفرنسية أواخر الشهر الماضي، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، أسفرت عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى.

وأعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ردّت حماس على اتفاق الإطار بعد التشاور مع فصائل المقاومة، وقالت في بيان إنها "تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

يُذكر أن قطر أعلنت في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، التوصل إلى "صفقة أدوية" تقضي بدخول أدوية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة، وإيصال بعضها إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، وهو ما جرى بالفعل في اليوم التالي.

وقبل ذلك نجحت وساطة قطرية (بمساعدة مصرية-أمريكية) في إبرام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعاً، قبل انهيارها.

وحسب الإعلام العبري، فقد أُطلق سراح 105 من المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بينهم 81 إسرائيلياً، و23 تايلاندياً، وفلبيني واحد، فيما ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلاً.