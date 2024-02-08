سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين عند الحدود مع لبنان
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ضابطاً وجنديين من قواته أصيبوا إثر إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل. وجاء الرد بمهاجمة مصادر النيران بنيران المدفعية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين عند الحدود مع لبنان
دوريات لجنود إسرائيليين على الحدود قرب قرية كفركلا في جنوب لبنان / صورة: Reuters
8 فبراير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس إصابة ضابط وجنديين من قواته جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "رُصِدَ إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق كريات شمونة وبيرانيت وجبل الشيخ شمال البلاد، وهاجم الجيش بنيران المدفعية مصادر النيران".

وأضاف البيان: "نتيجة عمليات الإطلاق هذه أصيب ضابط صف تابع للجيش بجروح بالغة، وأصيب جنديا احتياط آخران بجروح طفيفة، ونُقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

في المقابل أعلن حزب الله في بيان أن عناصره "استهدفوا ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌ مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة"، بلا مزيد من التفاصيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "طائرات مقاتلة هاجمت بنى تحتية ومبنى عسكريّاً استخدمها حزب الله في منطقة الخيام جنوبيّ لبنان، حيث رُصدت عمليات الإطلاق من هناك باتجاه منطقة كريات شمونة".

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادُلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، وحزب الله وفصائل فلسطينية، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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