سياسة
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حصيلة شهداء الصحفيين بغزة تبلغ 124 و"مراسلون بلا حدود" تطالب بزيادة الضغط
أعلنت حكومة غزة ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 124، فيما طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بزيادة الضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في القطاع.
حصيلة شهداء الصحفيين بغزة تبلغ 124 و"مراسلون بلا حدود" تطالب بزيادة الضغط
عدد الشهداء الصحفيين في غزة يرتفع إلى 124 / صورة: Reuters / صورة: AA
8 فبراير 2024

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الخميس، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 124 منذ بداية حربه على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد المكتب الحكومي في بيان بـ"ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 124 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي في تليفزيون فلسطين (رسمي) نافذ عبد الجواد في القطاع".

وأوضح المكتب أن عبد الجواد "استُشهد جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من الاحتلال لمنازل المواطنين على محافظة الوسطى".

وفي بيانات سابقة قال المكتب إن إسرائيل "تغتال الصحفيين في محاولة منها لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة".

فيما قال السبت في بيان إن إسرائيل "اعتقلت منذ بداية الحرب نحو 10 صحفيين".

مراسلون بلا حدود تطالب بالضغط

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان: "نُدين بشدةٍ قضاء الجيش الإسرائيلي على الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات في قطاع غزة". كما أكّدَت أن على الدول والمنظمات الدولية زيادة الضغط على إسرائيل لوقف هذه المذبحة فوراً.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و840 شهيداً و67 ألفاً و317 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

وبناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا على خلفية تلك الحرب المدمرة، تخضع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية لاتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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