قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الخميس، إن آلاف المحاصرين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوبيّ القطاع، يتعرضون للقتل والجوع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأفاد القدرة بأن المجمع الطبي "يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي".

وكشف عن أن "300 كادر طبي و450 جريحاً و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع".

وأضاف أن هناك "نقصاً حاداً في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية".

كما "فُصلت الكهرباء عن أجزاء من المستشفى لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود"، وفق القدرة. ونوّه إلى "توقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود".

وقال القدرة إن المجمع الطبي يتعرض لـ"كارثة صحية نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات ومنع الاحتلال خروجها".

وتابع في السياق ذاته أن "الاحتلال يمنع حركة سيارات الإسعاف ويعيق وصول الجرحى والمرضى إلى مستشفى ناصر".

في سياق متصل، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى إصابة ممرض بجروح خطرة بنيران إسرائيلية استهدفت قسم العمليات بالمستشفى.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت استهداف فريق الهلال الأحمر الفلسطيني في أثناء أدائه مهمة إنسانية منسقة لإخلاء عدد من الجرحى والحالات الإنسانية في غزة".

وخلّفَت الحرب المدمِّرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة حتى مساء الأربعاء، 27 ألفاً و708 شهداء وأكثر من 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.