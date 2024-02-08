أعلنت حركة حماس الخميس أن وفداً منها وصل العاصمة المصرية القاهرة "لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار" مع إسرائيل.

وأوضحت حماس في بيان لها: "وصل صباح اليوم الخميس وفد من الحركة برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

وتأتي الخطوة بعد موافقة الحركة الأربعاء على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، إذ كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن حماس أضافت إليه ملحقاً مفصلاً لتنفيذ مراحله، واشترطت أن يكون جزءاً من الخطة.

وتضمن رد حماس على مقترح "اتفاق إطار" باريس الذي قدم إليها الأسبوع الماضي خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوماً، يجري خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة تجري عبر 3 مراحل.

بلينكن يلتقي لابيد وغانتس

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس في اجتماعين منفصلين.

وقال لابيد في منشور على منصة إكس: "التقيت اليوم وزير الخارجية بلينكن، وناقشنا وضع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، والحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية في الشمال (مع لبنان)".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة معنا من أجل قطع خطوط التمويل عن حماس".

أما غانتس فأعلن لقاءه ببلينكن وقال في منشور على منصة إكس: "أخبرت وزير الخارجية أنه للسماح باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية هناك حاجة إلى مشاركة دولية وآلية للتأكد من عدم وصول المساعدات إلى حماس".

وأضاف: "بحثنا تعزيز التطبيع مع السعودية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي في مواجهة لبنان، يسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، وكذا التعامل مع محور الإرهاب الإيراني الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها"، وفق تعبيره.

وكان بلينكن التقى الأربعاء مع القادة الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويلتقي لاحقاً الخميس أهالي المحتجزين الإسرائيليين قبل أن ينهي زيارة استمرت يومين إلى إسرائيل.

باراك يحذر نتنياهو

من جهته، قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيهود باراك إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "غير قادر على اتخاذ القرار" بشأن الحرب على غزة، معتبراً أن فشل عقد صفقة مع حماس تعيد الأسرى، بمنزلة "وصمة عار" .

ودعا باراك إلى انتخابات مبكرة فوراً لاختيار بديل لنتنياهو، وذلك في مقال له بعنوان "نتنياهو غير قادر على اتخاذ القرار" نشرته القناة 12 الإسرائيلية على موقعها الخميس.

وأورد باراك أنه "على إسرائيل تحقيق عودة المختطفين وتفكيك قدرات حماس وسلطتها وسلاحها، وتنسيق التوقعات والنيات مع الولايات المتحدة لضمان استمرار إمدادات الأسلحة والدعم في مجلس الأمن، إلى جانب منع الانزلاق إلى صراع إقليمي وحماية مصالحنا الحيوية في اليوم التالي للحرب".

وهاجم باراك حكومة نتنياهو بالقول: إن أهداف الحرب على غزة "لم تتحقق بعد"، موضحاً: "المختطفون ما زالوا في أيدي حماس، وحماس تسيطر على رفح، وتوزع المساعدات الإنسانية وهي موجودة أيضاً في جباليا والمناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي".

واعتبر أن "فشل التوصل إلى صفقة إطلاق سراح سيحفر وصمة عار جماعية على القيادة والمجتمع كله لأجيال عديدة".

وأضاف أن "الموعد المتفق عليه نهاية 2024 أو بداية 2025 هو طوق نجاة لنتنياهو، سيسمح له بتجاهل بايدن والمناورة للبقاء، معتمداً على بن غفير وسموتريتش".

ويرفض نتنياهو فكرة إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في وقت الحرب، ويواجه انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين وفشل حكومته بالتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 محتجزاً إسرائيلياً في غزة لدى المقاومة الفلسطينية منذ عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ التاريخ ذاته، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الخميس "27 ألفاً و840 شهيداً و67 ألفاً و317 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.