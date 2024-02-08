سياسة
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تزامناً مع الانتخابات.. مقتل 7 أفراد من الأمن والجيش في 3 تفجيرات بباكستان
قُتل 7 أفراد من الأمن والجيش بباكستان في 3 تفجيرات، بالتزامن مع عملية التصويت للانتخابات البرلمانية والبرلمانات الإقليمية التي جرت اليوم الخميس، فيما وقف التصويت مؤقتاً في بعض المناطق.
تزامناً مع الانتخابات.. مقتل 7 أفراد من الأمن والجيش في 3 تفجيرات بباكستان
أفراد من الجيش الباكستاني يؤمنون الانتخابات الوطنية فيما قُتل 7 أفراد من الأمن والجيش في 3 تفجيرات / صورة: AFP 
8 فبراير 2024

أفادت مصادر أمنية باكستانية بقتل 7 أفراد من الأمن والجيش جراء 3 تفجيرات بالتزامن مع عملية التصويت لانتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) والبرلمانات الإقليمية.

وذكر مسؤولون أمنيون الخميس أن مجهولين نفذوا هجوماً مسلحاً على مسؤولي الانتخابات في منطقة كوت عزام التابعة لإقليم خيبر بختونخوا.

وأدى الهجوم إلى مقتل أحد أفراد الشرطة ووقف التصويت مؤقتاً في كوت عزام الواقعة بمنطقة تانك المتاخمة لمنطقة جنوب وزيرستان الحدودية مع أفغانستان.

وفي وقت سابق أعلنت متحدثة وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، إغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان يوم الانتخابات لضمان الأمن الكامل.

واستهدف تفجير آخر سيارة للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، أدى إلى مقتل 4 أفراد شرطة.

وفي إقليم بلوشستان، انفجرت مركبة عسكرية بعد مرورها فوق لغم زرعه مسلحون، ما أسفر عن مقتل عسكريَّين.

وكانت عملية التصويت في انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) وأعضاء البرلمانات الإقليمية الأربعة في البلاد، انطلقت اليوم في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي ( 5 تغ) وأُغلقت الساعة 17.00.

وفتحت مراكز الاقتراع لاختيار 266 نائباً في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحاً، واختيار 593 نائباً في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفاً و695 مرشحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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