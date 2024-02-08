أغلقت مراكز الاقتراع في باكستان، الخميس، بعد أن أدلى ملايين الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الانتخابات العامة لانتخاب حكومة جديدة للسنوات الخمس المقبلة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت وزارة الداخلية، أمرت، صباح الخميس، بتعليق خدمة الهواتف المحمولة مؤقتاً، ما يؤدي أيضاً إلى قطع خدمات الإنترنت عبر الجوالات في أنحاء البلاد.

وانطلق التصويت في انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) وأعضاء البرلمانات الإقليمية الأربعة في البلاد عند الساعة 08.00 (+5 تغ) على أن تنتهي الساعة 17:00.

وفتحت مراكز الاقتراع لاختيار 266 نائباً في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحاً، واختيار 593 نائباً في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفاً و695 مرشحاً.

وانتشر آلاف من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية في أنحاء البلاد لضمان إجراء انتخابات سلمية على خلفية الهجمات المسلحة الأخيرة على مراكز الاقتراع في إقليمي بلوشستان الجنوبي الغربي وإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي.

وشهد يوم الاقتراع عدة تفجيرات أسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، إذ قُتل 7 أفراد من الأمن والجيش جراء 3 تفجيرات.

وقال شهود عيان إن مجهولين نفذوا هجوماً مسلحاً على مسؤولي الانتخابات في منطقة كوت عزام التابعة لإقليم خيبر بختونخوا.

​​​​​​​كما وقع تفجير آخر استهدف سيارة للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، أدى إلى مقتل 4 أفراد شرطة.

وفي إقليم بلوشستان، انفجرت مركبة عسكرية بعد مرورها فوق لغم زرعه مسلحون، ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين.