أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس تحييد 44 إرهابياً في الأسبوع الأخير خلال العمليات التي نفذتها قوات الأمن.

جاء ذلك بحسب زكي آقتورك، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي الخميس بالعاصمة أنقرة.

وأكد آقتورك أن تحييد الإرهابيين جرى خلال العمليات التي نفذت بما يشمل شمال العراق وسوريا ضد التنظيمات الإرهابية على رأسها "PKK/YPG-PYD" و"داعش" و"غولن".

وأشار إلى أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024 وحتى اليوم بلغ 359 بينهم 144 شمالي العراق و215 شمالي سوريا.

كما أكد ضبط 207 أشخاص بينهم عضو بتنظيم PKK الإرهابي في أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير نظامية في الأسبوع الأخير، مشيراً إلى منع 2495 آخرين من التسلل إلى البلاد.

وتطرق آقتورك إلى زيارة وزير الدفاع يشار غولر ورئيس هيئة الأركان متين غوراك إلى العراق، مبيناً أن الزيارة شهدت إجراء مباحثات حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وخاصة مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.​​​​​​​