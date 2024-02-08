سياسة
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تركيا تعلن تحييد 359 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024 حتى الخميس بلغ 359 بينهم 144 شمالي العراق و215 شمالي سوريا، خلال العمليات التي نفذتها قوات الأمن.
تركيا تعلن تحييد 359 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري
تركيا تعلن تحييد 44 إرهابياً في الأسبوع الأخير خلال عمليات قوات الأمن / صورة: وزارة الدفاع التركية / Others
8 فبراير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس تحييد 44 إرهابياً في الأسبوع الأخير خلال العمليات التي نفذتها قوات الأمن.

جاء ذلك بحسب زكي آقتورك، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي الخميس بالعاصمة أنقرة.

وأكد آقتورك أن تحييد الإرهابيين جرى خلال العمليات التي نفذت بما يشمل شمال العراق وسوريا ضد التنظيمات الإرهابية على رأسها "PKK/YPG-PYD" و"داعش" و"غولن".

وأشار إلى أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024 وحتى اليوم بلغ 359 بينهم 144 شمالي العراق و215 شمالي سوريا.

كما أكد ضبط 207 أشخاص بينهم عضو بتنظيم PKK الإرهابي في أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير نظامية في الأسبوع الأخير، مشيراً إلى منع 2495 آخرين من التسلل إلى البلاد.

وتطرق آقتورك إلى زيارة وزير الدفاع يشار غولر ورئيس هيئة الأركان متين غوراك إلى العراق، مبيناً أن الزيارة شهدت إجراء مباحثات حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وخاصة مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي
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