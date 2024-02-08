أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، أن حركة السفن الإسرائيلية توقفت نهائياً في البحر الأحمر، بسبب العمليات التي تشنها جماعته تضامناً مع قطاع غزة.

وكشف الحوثي، في كلمة متلفزة، عن أن "حركة السفن الإسرائيلية توقفت نهائياً من باب المندب وعبر البحر الأحمر"، واصفاً هذا الأمر بأنه "إنجاز وانتصار حقيقي".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي لجأ إلى الاعتماد على سفن مستأجرة لحمل بضائعه، وباستهدافها أصبح الوضع صعباً عليه".

وأشار إلى أن تكلفة خسائر إسرائيل الاقتصادية "باهظة نتيجة لعملياتنا، وهذا شيء معروف وواضح".

وذكر الحوثي أن جماعته استهدفت الأسبوع الجاري مدينة "أم الرشراش" (إيلات) المطلة على البحر الأحمر جنوب إسرائيل "ما أدى لتعطل الميناء فيها".

وتضامناً مع غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين لآخر.