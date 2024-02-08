سياسة
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وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يلتقيان رئيس الأركان القطري في أنقرة
التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس هيئة الأركان العامة التركية متين غوراك رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد بن عقيل النابت، في العاصمة أنقرة، في إطار زيارته الرسمية إلى تركيا.
وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يلتقيان رئيس الأركان القطري في أنقرة
وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان يلتقيان رئيس الأركان القطري في العاصمة أنقرة / صورة: AA
8 فبراير 2024

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر الخميس رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد بن عقيل النابت، في العاصمة أنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن غولر استقبل رئيس الأركان القطري، في إطار زيارته الرسمية إلى أنقرة، تلبية لدعوة نظيره التركي متين غوراك الذي حضر اللقاء.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل غوراك بمراسم رسمية في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة، نظيره القطري الذي وصل أنقرة تلبية لدعوة رسمية.

وعقب المراسم عقد رئيسا الأركان التركي والقطري لقاء ثنائياً وعلى مستوى الوفود، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وشهدت الزيارة حسب مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية زكي آقتورك إجراء مباحثات حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وخاصة مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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