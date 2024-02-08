قالت وكالة الأنباء اللبنانية الخميس إن مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوب البلاد، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع ضحايا.

وأوضحت الوكالة: "نفذت مسيّرة اسرائيلية قرابة الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً، إذ شنت غارة على سيارة مدنية من نوع "رانج هيونداي أسود" عند تمثال الصباح على مدخل النبطية الشرقي".

وأضاف المصدر أن المسيّرة الإسرائيلية "أطلقت باتجاهها صاروخاً موجهاً ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

وأوردت مصادر محلية أن الطائرة المسيّرة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في النبطية "أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى".

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجيش قضى على قائد إقليم في حزب الله اللبناني مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة".

في السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران الحربي الاسرائيلي، أغار على الحي الشرقي في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، وعلى منطقة تل نحاس في بلدة كفركلا بالقضاء ذاته".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "جرى رصد عدة عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق المطلة وحرمون"، مشيراً إلى أنه "هاجم مصادر النيران بنيران المدفعية"، من دون توضيح لطبيعة الأهداف التي استهدفها.

وعلي صعيد آخر، أعلن حزب الله في بيان استهداف "موقع بركة ريشا بصاروخي بركان، وأصابته إصابة مباشرة".

كما أورد أن "المقاومة استهدفت ثكنة معاليه غولان بصاروخي فلق، وتحققت إصابات مباشرة، كما استهدفت مربض الزاعورة (الإسرائيلي) بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ومدنيين لبنانيين.