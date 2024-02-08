سياسة
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في اليوم 125.. عدد شهداء غزة يقترب من 28 ألفاً ومنظمات دولية تحذر من مجاعة
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 27 ألفاً و840 والمصابين إلى 67 ألفاً و317 منذ 7 أكتوبر،  فيما قالت "أونروا" إن القطاع بحاجة لمزيد من الإمدادات الغذائية لتجنب المجاعة، بينما أكدت "أطباء بلا حدود" أن الفلسطينيين يكافحون من أجل مياه نظيفة.
في اليوم 125.. عدد شهداء غزة يقترب من 28 ألفاً ومنظمات دولية تحذر من مجاعة
تصاعد الدخان في سماء غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية / صورة: AA
8 فبراير 2024

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى "27 ألفاً و840 شهيداً، إضافة إلى 67 ألفاً و317 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيّتها 130شهيداً و170إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أعلنت استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين، جراء تواصل قصف الاحتلال المكثف على مدينة غزة.

وأوضحت "وفا" أن طيران الاحتلال الحربي قصف منازل في أحياء مختلفة من مدينة غزة، وتحديداً في أحياء الرمال والصبرة والزيتون، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

"لتجنب المجاعة"

وفي سياق متصل، شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، على الحاجة الماسة لتوفير مزيد من الإمدادات الغذائية لتجنب المجاعة في قطاع غزة.

وأكدت متحدثة "أونروا" جولييت توما، في مقابلة تليفزيونية، أن "هناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات الغذائية لتجنب المجاعة في غزة، وهذه الإمدادات موجودة لدى أونروا".

وكشفت عن أن "الوكالة الأممية قد توقف عملياتها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إذا ظل التمويل الدولي معلقاً".

وأوضحت أنه: "من دون الأونروا، لن تكون هناك إمدادات، ولا توجد قوافل مساعدات".

"أوضاع مزرية"

ومن جانبها، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، الخميس، الظروف المعيشية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها "مزرية"، وقالت إن الفلسطينيين يكافحون للعثور على مياه نظيفة.

وذكرت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه فرقنا في أثناء توزيع المياه في رفح هو عدم توافر الوقود اللازم لضخها ونقلها".

وسلطت الضوء على أن "أنابيب المياه ونقاط توزيعها والشوارع والبنية التحتية بمدينة رفح مدمرة نتيجة القصف (الإسرائيلي)".

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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