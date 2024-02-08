مع تواصل حراكهم الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهض لحرب الإبادة التي يتعرض لها في غزة، تستمر الملاحقات والقمع الذي يتعرّض له مناصرو القضية الفلسطينية في أوروبا. وكانت أحدث فصول هذا القمع، هي التقارير الاستخباراتية الفرنسية، التي كشفت بحث داخلية البلاد حلَّ فرع شبكة "صامدون" في باريس.

وتعد "صامدون"، شبكة دولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، إذ يتمركز نشاطها الأكبر في أوروبا، حيث تتعرض أيضاً لقمع كبير، وصدر في حقها قرار حل من السلطات الألمانية. وهو ما يحضر المنسق الأوروبي للشبكة، السيد محمد الخطيب، للحديث عنه في حوار مع TRT عربي.

السيد محمد الخطيب، هل يمكن أن تعطينا صورة عما يحدث لشبكة "صامدون" في فرنسا حالياً؟

ما يجري لشبكة صامدون في فرنسا هو جزء من حالة القمع العام التي تتعرض لها حركة مناصرة فلسطين بشكل عام في أوروبا، يعني لا تقتصر فقط على صامدون. وهي رد على تنامي الحراك الشعبي والمؤسساتي المناصر للقضية الفلسطينية، والاختراقات التي يحققها هذا الحراك حتى داخل النظم الرأسمالية نفسها التي أصبحنا نرى داخلها تناقضات وأصبحت تأخذ مواقف مختلفة تجاه القضية الفلسطينية.. وحتى الدول أصبحنا نراها تغير موقفها شيئاً فشيئاً، وخير دليل على ذلك الموقف البلجيكي والموقف الإسباني، الذي وبالرغم أنه لا يصل إلى ما نتمناه ونطمح له، يختلف عن الموقف السائد في أوروبا، وهذا لافت.

كذلك، فإن القمع الذي نواجهه في فرنسا هو أيضاً جزء تاريخ طويل من القمع الذي تتعرض له الجالية العربية والإسلامية والمهاجرون والنشطاء السياسيون هناك. ففرنسا بلد إجرامي وقمعي في هذه المسألة. بالتالي نحن لا نرى فرنسا نظاماً جمهورياً ديمقراطياً، ولدينا كل الاستيعاب بأن هذا البلد هو جزء من هذا المشروع الاستعماري (الإسرائيلي)، وهو الذي بنى مفاعل ديمونة النووي، فإذا كانت إسرائيل دولة نووية فهو بفضل فرنسا.

ما الإجراءات التي اتخذتها في حقكم السلطات الفرنسية؟

ما بلغنا هو أنه جرى رسمياً منع رابطة "فلسطين ستنتصر" في مدينة تولوز، التي تعد جزءاً أساسياً من شبكة صامدون، وهذا ليس وليد اللحظة بل هذه المحاولات مستمرة لسنوات، ورفعنا قضايا في المحاكم ضده. والآن يوجد تحرك ونقاش حول منع فرع شبكة "صامدون" في باريس، باعتبارها فرعاً مستقلاً عن رابطة "فلسطين ستنتصر". وبالتالي تو[د تهديدات بالحل والقمع، وهو جزء من التهديد الذي يطول الحراك بشكل عام، لكنه يتكثف كثيراً حول "صامدون"، ليس فقط لأهمية الشبكة ودورها، ولكن لاستهداف الموقف السياسي الذي تحمله، والذي نقول من خلاله: إن لنا الحق وواجبنا في دعم المقاومة الفلسطينية، وإن المقاومة بكل أشكالها حق لشعبنا الفلسطيني.

كنا في تقارير سابقة تواصلنا مع أفراد في رابطة "فلسطين ستنتصر"، على رأسهم المسؤول الإعلامي للرابطة، الذي أكد لنا تعرضه لتهديدات كثيرة. هل تعرّض نشطاء شبكة "صامدون" لنفس التهديدات في دول أوروبية أخرى؟

بالطبع، فبعد أن أصدرت الحكومة الألمانية والبرلمان قرار حظر شبكة "صامدون"، دوهمت محلات سكن إقامة أعضاء الشبكة، وهُددوا بسحب إقاماتهم. بالتالي كانت توجد تهديدات وملاحقات، لكنها تتركز بالأساس على فرنسا وألمانيا، وهو في رأيي بسبب مواقفهم المتلاصقة مع الاحتلال، والسبب الثاني هو تصاعد اليمين المتطرف النازي والعنصري في هذه البلدان، الذي وبعد المجازر التي ارتكبوها في حق اليهود أصبح اليوم يبحثون عن عدو جديد، هو: العرب والمسلمين واليهود مجدداً.

كيف ترون هذا التقاطع بين الحكومات الفرنسية والألمانية وبين هذا اليمين المتطرف، في علاقتهم بالقضية الفلسطينية وحملة التضامن التي تقودونها؟

نقطة تلاقي هذه الحكومات بجماعات اليمين المتطرف هي في علاقتها بالاحتلال، وهذا الأمر راجع إلى أولوية المصالح الأوروبية والغربية بالنسبة إلى هذين الطرفين بحكم أن ما يسمى دولة إسرائيل، هي مستعمرة متقدمة لهذا الغرب في الشرق الأوسط، وبالتالي يرون أنه من واجبهم الذهاب إلى النهاية في دعم إسرائيل حفاظاً على مصالحهم في المنطقة، ويعلمون أن أي تهديد لوجود إسرائيل فهو تهديد لمصالحهم في العالم، وبالأخص مصالحهم في دول الجنوب.

وفي رأيي سيذهبون إلى الآخر في دعم إسرائيل، خاصة مع احتدام المعركة الجارية، في نظري ستكشر الدول الغربية عن أنيابها أكثر فأكثر، وتقاتل الفلسطينيين. وهذا يظهر أيضاً في أنه، وبغض النظر عن القمع الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، فإسرائيل اغتالت عدداً من القيادات والمثقفين الفلسطينيين في مدن وعواصم أوروبا، وهذا ما كان ليحدث دون الضوء الأخضر لحكومات تلك الدول، بالتالي ممكن للغرب أن يلعب هذا الدور الخطير مجدداً.

لكن المختلف اليوم هو حالة تضامن شعبي عارمة مع شعبنا الفلسطيني، من الممكن أننا لم نرى مثلها خلال السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية، ويوجد اختراق للصوت الفلسطيني في كل الأماكن، فبايدن يلاحَق، نتنياهو يلاحَق، وماكرون يلاحَق.. الاحتلال كذلك في حالة تخبط، وهو جزء من حالة الهيستيريا التي وقع فيها الاحتلال، بعد عدم قدرته على تحقيق إنجازات في غزة، وهي تشبه إلى حد كبير حالة الهيستيريا التي وقعت فيها الحكومات في ألمانيا وفرنسا، فيما سيفيد الجمهورية الفرنسية أن تقوم تهدد وتلاحق اليوم نشطاء، ولو داهموا بيوتهم فأقصى ما سيجدونه هو مطويات ولافتات احتجاجية.

فالخطورة لهم هي أن فلسطين استطاعت اختراق مساحة واسعة (من الرأي العام الغربي)، بالمقابل تخطت إسرائيل عدداً من الخطوط الحمراء للعالم، والشعوب اليوم أصبحت تتابع أطوار الإبادة الحاصلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في نظركم ما الثمار التي يمكن للقضية الفلسطينية أن تجنيها من هذا التضامن الدولي؟

قد يظهر رأي غريباً قليلاً، لكن في نظري فإن الثمار التي يمكن أن تُجنى من الحراك الحاصل اليوم حول العالم، يجب أن تكون على المستوى المحلي لا في فلسطين فقط، فإذا كان في فرنسا حركة فيجب أن تناضل على حقوقها في فرنسا، لأنه عندما يقمع توم مارتان (المسؤول الإعلامي لرابطة "فلسطين ستنتصر") ونشطاء آخرين، فهم يقمعون لأنهم مواطنون فرنسيون لا لأنهم فلسطينيين! بالتالي فنضالهم هو ضد القمع المحلي الفرنسي، هو نضال ضد اليمين المتطرف الفرنسي، هو نضال من أجل حقوق المهاجرين والأقليات التي تقف اليوم في الصف الأمامي للدفاع عن فلسطين في أوروبا.