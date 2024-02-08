تحتضن العاصمة السعودية الرياض الخميس اجتماعاً "تشاورياً عربياً" لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بمشاركة وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن بجانب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وفق الخارجية الأردنية.

وقال بيان للخارجية الأردنية الخميس: "يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي يستضيفه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان في الرياض".

وأضاف البلاغ أن الاجتماع يأتي "لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

وكشفت الخارجية الأردنية عن أن الاجتماع يضم أيضاً وزراء خارجية كلّ من قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان ومصر سامح شكري إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ولم تذكر الوزارة توقيت انطلاق أعمال الاجتماع أو الدولة التي دعت إليه.

وفي وقت سابق الخميس، بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تطورات الأوضاع بالمنطقة وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن ابن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن "جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

وأنهى بلينكن الخميس زيارةً هي السابعة لإسرائيل والخامسة للمنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، ضمن جولة شملت أيضاً السعودية وقطر والأردن ومصر والأراضي الفلسطينية، في إطار بحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الخميس "27 ألفاً و840 شهيداً و67 ألفاً و317 مصاباً معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.