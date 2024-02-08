شهدت مدينة إسطنبول، الخميس، توقيع تركيا وقطر بروتوكول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين "JETCO".

وعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، الخميس، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حامد بن قاسم آل ثاني.

وجرى توقيع بروتوكول "JETCO" للفترة الأولى بين البلدين بحضور الوزيرين بولات وآل ثاني.

وقال الوزير التركي إن البروتوكول يشكل انعكاساً للمباحثات والتفاهمات البناءة في عديد من المجالات بين أنقرة والدوحة.

ورحّب بالاستثمارات القطرية في تركيا، مشيراً إلى أن الدوحة تعد من أهم الشركاء التجاريين لأنقرة في منطقة الخليج.

وأوضح أنه استعرض مع نظيره القطري خلال الاجتماع "المثمر" كل الأبعاد التجارية والاقتصادية للبروتوكول.

وأضاف أن الاجتماع بمنزلة آلية مفيدة لمناقشة جميع العلاقات الاقتصادية بعمق وتقييم الفرص الجديدة في العلاقات التجارية.

وأشار بولات إلى أن الاتجاه الآخر المحتمل في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر هو الاستثمارات المتبادلة.

وكشف عن أن استثمارات الشركات القطرية في تركيا وصلت إلى 10 مليارات دولار، مضيفاً أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصل إلى قرابة 1.3 مليار دولار في 2023.

وأعرب عن ثقته بارتفاع حجم التجارة بعد توقيع البروتوكول الذي "سيدخل حيز التنفيذ قريباً جداً".