استُشهد معتقل إداري (من دون تهمة) فلسطيني الخميس من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في سجن "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله.

وأعلن بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الأمر يتعلق بالمعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار (21 عاماً) الذي "كان معتقلاً منذ مايو/أيار 2022 وآخر أمر صدر بحقّه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحبس لأربعة أشهر".

وذكر البيان أن الصبار استشهد "جرّاء تعرضه لجريمة طبيّة ممنهجة أدت إلى استشهاده اليوم بعد نقله من سجن (عوفر) إلى مستشفى (هداسا) وذلك وفقاً للمعطيات المتوافرة".

والصبار هو "الابن الأصغر لعائلة مكونة من سبعة أفراد، له ثلاث أخوات وأخ أكبر منه، علماً أنّ هذا الاعتقال الأول الذي يتعرض له"، وفق البيان المشترك.

وأوضح البيان أن الصبار "قبل اعتقاله عام 2022 كان يعاني مشكلة خلقية في المعدة والأمعاء، وكان يتلقى علاجاً ودواء بانتظام وطعاماً خاصاً"، مضيفاً: "بعد اعتقاله منذ نحو عامين إدارياً، نفّذت إدارة السجون بحقه جريمة طبيّة بحرمانه من العلاج، وتضاعفت الجريمة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بحرمانه من الحد الأدنى من العلاج".

وبيّنت الهيئة ونادي الأسير أن "أغلبية الأسرى اليوم في السّجون يعانون أمراضاً ومشكلات صحية جرّاء الظروف الخطيرة والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضتها إدارة السّجون على الأسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وحمّلت المؤسستان "إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل الصبار، وعن مصير الأسرى والمعتقلين كافة"، معتبرة أن استشهاده "جريمة" و"تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة".

وارتفع بذلك عدد المعتقلين الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8 شهداء، وفق البيان المشترك.

وتجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى الخميس 9000 أسير منهم 4384 معتقلاً إدارياً (من دون اتهامات)، بحسب البيان المشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، وهي الأرقام التي تؤكدها معطيات إسرائيلية رسمية جرى الكشف عنها قبل أسبوع.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، ووسّع الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية منذ بدء حربه على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال وإصابة الآلاف.