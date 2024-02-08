أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس دعم المنظمة الأممية لقرارات محكمة العدل الدولية، في صلة بتلك المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد إسرائيل ضمن قضية ارتكابها "الإبادة الجماعية" في غزة.

وشدد غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية للقرارات الصادرة عنها.

وأعرب المسؤول الأممي عن ثقته الكاملة بقدرة محكمة العدل الدولية على اتخاذ إجراءات إضافية إن لم تنفَّذ قراراتها.

وأمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد غوتيريش على تضامنه الكامل مع شعب غزة وأنه سيواصل الدعوة إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار.

وأضاف أنه "بالإضافة إلى الموت والدمار الناجمين عن العمليات العسكرية، يتأثر الفلسطينيون في غزة من الجوع والمرض"، مؤكداً "منع وتأخير واستهداف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".

وأشار إلى أن "10 فقط من أصل 61 قافلة مساعدات كان من المقرر إرسالها إلى شمال غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، تمكنت من الوصول إلى وجهتها"، وقال غوتيريش: "لنكن واضحين. منع وصول المساعدات الإنسانية يعني منعها عن المدنيين".

وقال غوتيريش: "أشعر بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يركز تجاه رفح، حيث سكان غزة محاصرون فيها، فليس لديهم مكان يذهبون إليه ولا أمل"، مشدداً على "الحاجة الفورية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية،وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و840 شهيداً و67 ألفاً و317 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.