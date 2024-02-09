أكد المشاركون في اجتماع وزاري عربي احتضنته الرياض ليل الخميس-الجمعة، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفع القيود التي تعرقل دخول المساعدات إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، عقب اجتماع وزراء خارجية كل من الإمارات وقطر ومصر والأردن، والسعودية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأفاد البيان بأن "وزير الخارجية السعودي دعا إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

وجاء الاجتماع بشكل غير معلن مسبقاً، وتزامن مع جولة أجراها وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، للشرق الأوسط.

ووفق بيان الخارجية السعودية، حضر الاجتماع وزراء خارجية كل من قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، إلى جانب المسؤول الفلسطيني.

وأكّد الحضور "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتامّ لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع القيود كافةً التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، وفق البيان ذاته.

وعبّروا عن دعمهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحثّهم الداعمين لها كافة على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهامّ الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما شدّدوا على "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكّدوا أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"، معلنين رفضهم القاطع جميع "عمليات التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.

والخميس جدّد بلينكن في ختام زيارته تل أبيب، "التزام" بلاده قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفاً و840 شهيداً و67 ألفاً و317 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.