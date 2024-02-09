سياسة
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إسرائيل تعلن سقوط 30 صاروخاً في الجليل الأعلى أُطلقت من لبنان
أعلن جيش الاحتلال سقوط نحو 30 صاروخاً في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى، دون وقوع إصابات، قال إنها أُطلقت من جنوب لبنان، فيما دوّت صفارات الإنذار في المنطقة، إثر ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني على الحدود.
إسرائيل تعلن سقوط 30 صاروخاً في الجليل الأعلى أُطلقت من لبنان
تصاعد الدخان خلال قصف إسرائيلي على قرية كفركلا جنوبيّ لبنان / صورة: AFP
9 فبراير 2024

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، إن 30 صاروخاً أُطلقت من جنوبي لبنان وسقطت في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وأضافت إذاعة الجيش الرسمية أن "نحو 30 صاروخاً سقطت في منطقة مفتوحة في جبل الجرمق، بالجليل الأعلى، أعقبها إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة".

بدورها، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ "30 صاروخاً أطلقت باتجاه الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات".

وأتى هذا القصف بُعيد تأكيد جيش الاحتلال أنّه شنّ الخميس ضربة جوية في جنوب لبنان استهدفت قياديّاً في حزب الله.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن "مُسيّرة إسرائيلية نفّذت ظهر الخميس عدواناً جوياً على سيارة رباعية الدفع عند مدينة النبطية"، ما أدى الى اشتعال النيران فيها.

والخميس ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود والمناطق القريبة بين الجانبين.

وفي ذات اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أكدت الجماعة في بيانين منفصلين، "استهداف ثكنة وموقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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