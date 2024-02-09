قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قادة الغرب بدؤوا يدركون "استحالة" هزيمة بلاده في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في مقابلة طويلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون بُثّت الخميس: "حتى الآن ظهرت أصوات وصرخات عن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، لكن يبدو أنهم بدؤوا يدركون الآن أن تحقيق هذه الغاية مستحيل".

وقال بوتين مخاطباً الإدارة الأمريكية: "'إذا كنتم تريدون حقّاً وقف الحرب في أوكرانيا، فعليكم التوقف عن توريد الأسلحة".

وشدّد الرئيس الروسي على أنّه من غير الوارد لبلاده أن تهاجم بولندا أو لاتفيا، لافتاً إلى أنّ موسكو "ليست لديها أيّ مصالح" في هذين البلدين.

وأعلن بوتين من جهة ثانية أنّه يمكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش المحتجَز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس.

وقال: "أعتقد أنّه يمكن التوصُّل إلى اتفاق. لا محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها، لكنّ بعض الشروط يُناقَش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".

وتَحدَّث بوتين باللغة الروسية مع دبلجة تصريحاته إلى الإنجليزية، وبدأها بحديث مطول حول علاقات روسيا مع أوكرانيا وبولندا ودول أخرى.

وقال الكرملين إن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون لأن النهج الذي يتبعه مذيع فوكس نيوز السابق يختلف عن التغطية "أحادية الجانب" للصراع في أوكرانيا التي يتبعها عديد من وسائل الإعلام الغربية.

وانتقد البيت الأبيض المقابلة التي أجراها بوتين للمرة الأولى مع صحافي غربي منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022، وقال إنها لم تكن ضرورية لكي يدرك الشعب الأمريكي "وحشية" الرئيس الروسي.