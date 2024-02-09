سياسة
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بايدن: الأبرياء في غزة يموتون جوعاً.. وردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالَغ فيه
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأبرياء في غزة يموتون من الجوع، ملمّحاً إلى أن ردّ إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول كان "مُبالَغاً فيه".
بايدن: الأبرياء في غزة يموتون جوعاً.. وردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالَغ فيه
بايدن: رد إسرائيل على هجوم حماس "مُبالَغ فيه" / صورة: AFP
9 فبراير 2024

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لموت "كثير من الأبرياء في غزة بسبب الجوع"، معتبراً أن ردّ إسرائيل على هجوم حماس في غزة كان "مُبالَغاً فيه".

وقال بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض مساء الخميس: "كثير من الأبرياء يتضورون جوعاً، وكثير من الأبرياء يعيشون في كرب ويموتون".

وأضاف: "يجب أن يتوقف ذلك، ويجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى "الجهود الكبيرة" التي تبذلها إدارته من أجل تحقيق اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق نار في غزة.

وقال بايدن: "إنني أضغط بشدة الآن من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار يتيح إطلاق سراح الرهائن".

واعتبر أن ردّ إسرائيل في غزة على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "كان مُبالَغاً فيه للغاية".

تأتي تصريحات بايدن، وهي من أشد انتقاداته حدة حتى الآن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت يتعرض فيه الرئيس الديمقراطي لضغوط داخلية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف القتال، وتزامنا مع جولة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط لبحث تطورات الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت حتى الخميس 27 ألفاً و840 شهيداً و67 ألفاً و317 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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