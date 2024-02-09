سياسة
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بينهم نتنياهو.. الكنيست يحقق مع 8 مسؤولين في إخفاقات 7 أكتوبر
قالت هيئة البثّ الإسرائيلية، إن مراقب الدولة طلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط انتقادات جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على مستوطنات غلاف غزة.
بينهم نتنياهو.. الكنيست يحقق مع 8 مسؤولين في إخفاقات 7 أكتوبر
دبابة ميركافا إسرائيلية مدمرة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر - أرشيفية / صورة: AFP
9 فبراير 2024

بدأ مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنجلمان، التحقيق مع 8 مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار بشأن الفشل في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما تلاه من إخفاقات في التعامل مع الهجوم.

وقالت هيئة البث العبرية الخميس، إن إنجلمان شرع بطلب محاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ووفق الهيئة فإن من بين المسؤولين كذلك رئيس الأركان (هرتسي هاليفي)، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ورئيس قوات الأمن كوبي شبتاي".

وذكرت الهيئة أن "مراقب الدولة يريد التحقيق وفحص تسلسل الأحداث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لمعرفة أسباب الإخفاقات".

وأشارت الهيئة إلى أنّ "القتال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لن يُراجَع، وهذا بالفعل ما اتُّفق عليه بين المدقّق ورئيس أركان الجيش هاليفي، خلال اجتماعهما، الأربعاء".

كما سيراجع مراقب الدولة، وفق الهيئة، "عطاءات بناء السياج، الذي انهار خلال أحداث السابع من أكتوبر، من أجل التحقق من المتطلبات التشغيلية التي قدمتها الدولة في ما يتعلق ببناء السياج".

ومهمة مراقب الدولة مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو منصب تابع للكنيست (البرلمان).

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة النطاق في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، وتعامله مع ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول شنت حماس هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقلّ، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل في هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ الهجوم يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على القطاع خلفت حتى الخميس 27 ألفا و840 شهيداً، إضافة إلى 67 ألفاً و317 مصاباً، وبسببها تُحاكَم تل أبيب في محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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