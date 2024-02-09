سياسة
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سنها  111 عاماً.. تعرّف قصة جدّة تركية نجت من نوائب كبرى آخرها زلزال فبراير
تماثلت المعمَّرة التركية خديجة دوزر للشفاء بعد إصابتها بمرض الالتهاب الرئوي، وكانت تغلبت في حياتها على كثير من النوائب، كان آخرها النجاة من الزلزال الذي ضرب جنوبيّ البلاد في 6 فبراير/شباط 2023.
سنها  111 عاماً.. تعرّف قصة جدّة تركية نجت من نوائب كبرى آخرها زلزال فبراير
المعمَّرة التركية خديجة دوزر تحتفل بتعافيها من مرض الالتهاب الرئوي / صورة: AA
9 فبراير 2024

احتفلت المعمّرة التركية خديجة دوزر (111 عاماً) بتعافيها من مرض الالتهاب الرئوي، بعد تلقّيها العلاج بمستشفى في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.

واستطاعت المعمَّرة دوزر النجاة من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط 2023، كما تمكنت في سنوات سابقة من التغلب على عديد من الأمراض، بينها نزيف في الدماغ وكسر في الورك.

وُلدت الجدّة خديجة في 1 يوليو/تموز 1913 بمنطقة ياوزايلي في عنتاب، ولديها اليوم 8 أبناء و36 حفيداً، وقد أصيبت بنزيف في الدماغ عندما كانت تبلغ 91 عاماً من العمر، وفي وقت لاحق أصيبت بكسر في عظمة الورك.

وخلال الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط 2023 انهار المنزل الذي كانت فيه الجدة خديجة، في منطقة بسني بولاية أدي يامان (جنوب).

تمكنت جهود البحث والإنقاذ من الوصول إلى الجدة خديجة وإخراجها من تحت الأنقاض بعد نحو 5 ساعات من انهيار المنزل، وتلقّت العلاج في وحدة العناية المركزة بمدينة أدي يامان.

وفي 28 يناير/كانون الثاني 2024، تعرضت الجدة خديجة لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى مستشفى "ميديكال بوينت غازي عنتاب"، حيث تَبيَّن أنها مصابة بمرض الالتهاب الرئوي.

وبعد نقلها من وحدة العناية المركزة واستقرار حالتها الصحية، قدمت إدارة المستشفى والأطباء والممرضات للجدة خديجة قالب حلوى مكتوباً عليه "111 عاماً من الصحة والسعادة"، في إشارة إلى سنّها.

وقالت حفيدتها نسليهان باقر، إن جدتها "صارعت بكل شجاعة كثيراً من نوائب الدهر، وتغلبت على عديد من الصعوبات والأمراض على امتداد سنوات حياتها".

من جانبه قال أكبر شاهين، كبير الأطباء وإخصائي جراحة الصدر في مستشفى "ميديكال بوينت غازي عنتاب"، إن الجدّة خديجة تمتلك شخصية مرنة وإيجابية رغم تقدمها في السن.

وتابع: "من الممكن أن يؤثّر الالتهاب الرئوي سلباً في الأشخاص المتقدمين في السنّ. ورغم ذلك كانت استجابة الجدة خديجة للعلاج جيدة للغاية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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