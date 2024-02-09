أعلنت مصادر أمنية الجمعة، إلقاء القبض على إرهابي بتنظيم PKK/YPG، كان يستعد لتنفيذ هجوم ضد القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، شمالي سوريا.

وألقت الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة، القبض على أحمد الحاج عمر، العضو بتنظيم PKK/YPG الإرهابي، بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.

وتدرب الحاج عمر لدى التنظيم الإرهابي بين عامَي 2022 و2023 على استخدام العبوات الناسفة وتنفيذ الاغتيالات، وشحن متفجرات يدوية الصنع في مدينة منبج ومحيطها.

وقالت مصادر أمنية إن الإرهابي كان يحضر لشنّ هجمات ضد القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري في المناطق التي طُهّرَت من الإرهاب شماليّ سوريا.

وخلال تفتيش منزل الإرهابي عثرت الفرق على عبوة ناسفة يُتحكّم فيها من بُعد وجاهزة للاستخدام في عمليات الاغتيال والتفجيرات.

وخلال السنوات الماضية نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شماليّ سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG.

وطهرت القوات عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.