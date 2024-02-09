ارتفعت الجمعة، حصيلة العدوان على قطاع غزة التي تُحاكَم إسرائيل على أثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ "27 ألفاً و947 شهيداً، و67 ألفاً و459 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأفادت الوزارة، في بيان، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفاً و947 شهيداً، و67 ألفاً و459 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين، ليلة وفجر اليوم (الجمعة)، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديداً في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأشارت إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المُسيّرة على كل ما يتحرك.

كما أضاف أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

في السياق نفسه، ذكرت "وفا" أن ثمانية مدنيين بينهم نساء وأطفال استُشهدوا في قصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين في مدينة رفح جنوب القطاع.

استهداف روضة أطفال

في السياق نفسه، استهدفت طائرات الاحتلال روضة أطفال تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة عدد آخر غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق مسعفين فلسطينيين.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في منطقة "البيئة" بمدينة دير البلح، ما أدى إلى تدميره بالكامل واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة عدد من آخر بجروح متفرقة، حسب شهود عيان.

المجاعة والأمراض تحيق بالمدنيين

إنسانياً، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن خطر المجاعة في القطاع يزداد يوماً بعد الآخر، مؤكداً أن "وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة".

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، الخميس، إن "خطر المجاعة في غزة يزداد يوماً بعد الآخر، لا سيما على ما يقدَّر بـ300 ألف شخص شمال غزة، انقطعت عنهم المساعدات بشكل كبير".

وحذر من أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة، مشدداً على الحاجة الماسة إلى الوصول الإنساني بشكل أسرع وأكثر استدامة.

كانت آخر مرة تمكنت فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من توزيع المواد الغذائية شمال غزة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق البيان.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني، علّقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"أونروا"، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من "أونروا"، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وحول الوضع الصحي في قطاع غزة، لفتت المنظمة الأممية إلى أن "وضع الرعاية الصحية في غزة لا يزال محفوفاً بمخاطر بالغة وسط تواصل عمليات القصف والأعمال القتالية، ونقص الإمدادات والطواقم الطبية، والقيود المفروضة على الوصول، وتدهور الظروف الصحية على نحو سريع".

وفي 7 فبراير/شباط أفادت "أونروا" بانتشار الأمراض بشكل مقلق بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة.

وتشير النتائج الأخيرة لفحوصات سوء التغذية التي أجرتها المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية إلى زيادة كبيرة في معدل سوء التغذية الحاد العام بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً.

ووصل سوء التغذية الحاد العام في القطاع إلى 16.2%، وهو معدل يتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15%.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.