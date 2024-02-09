سياسة
3 دقيقة قراءة
ألطون: إسرائيل ترتكب إبادة ثقافية في غزة من خلال محو التراث الفلسطيني
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن استهداف إسرائيل المعالم التاريخية والثقافية خلال حربها على غزة "أمر همجي".
ألطون: إسرائيل ترتكب إبادة ثقافية في غزة من خلال محو التراث الفلسطيني
ألطون يُدين استهداف المعالم والرموز التاريخية والثقافية في غزة / صورة: AA
9 فبراير 2024

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الاستهداف "المتعمَّد والهمجي" للتراث الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل لا تستطيع "قتل التطلعات الفلسطينية إلى السيادة والحرية".

وقال ألطون في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن: "إسرائيل تضيف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها، إبادة ثقافية، من خلال محو التراث الفلسطيني في غزة".

ونوّه بأن "الأرشيفات والمكتبات والمتاحف والمساجد تعدّ من أكثر القطع الأثرية براءة وقيمة في الذاكرة الوطنية لأي شعب"، واصفاً تدميرها بـ"الهمجية".

وتعليقاً على التصريحات الإسرائيلية بالتخطيط لتهجير الفلسطينيين من غزة، قال ألطون إن: "خطابهم وسلوكهم في الحرب موجهان ضد الهوية والثقافة الفلسطينية".

وشدد على أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لأي شخص لديه ضمير، وبخاصة المجتمع الفكري الغربي".

وتابع: "على الرغم من تدمير إسرائيل التراث الثقافي الفلسطيني والآثار الفلسطينية في غزة، يتعين على القادة الإسرائيليين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون قتل التطلعات الفلسطينية إلى السيادة والحرية".

وأضاف أن "الغزوات والمجازر وأعمال الإبادة الجماعية لا يمكن أن تحطم أرواح هؤلاء الناس تحت الاحتلال. وقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً منذ عام 1967".

ودعا ألطون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جذرية" لمنع إسرائيل من التسبب في مزيد من الدمار في فلسطين.

كما دعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد أن "الاعتراف بسيادة فلسطين هو الحل الوحيد الدائم والقابل للتطبيق".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه على غزة، المباني التاريخية والمواقع التراثية والمتاحف والمساجد والكنائس التاريخية.

وقدّر تقرير صادر عن وزارة الثقافة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي "العدد الأوّلي للبيوت والمباني التاريخية والأثرية التي تضرّرت جزئياً أو تماماً جراء القصف بـ195، تتوزع بين البيوت والقلاع والقصور... في أحياء الدرج والزيتون والشجاعية".

بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أن إسرائيل استهدفت ودمّرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعاً في القطاع.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، إن إسرائيل تتعمد تدمير المعالم الأثرية الفلسطينية في غزة، في "استهدافٍ صريح للإرث الحضاري الإنساني".​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت، حتى الخميس، 27 ألفاً و947 شهيداً و67 ألفاً و459 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us