أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الاستهداف "المتعمَّد والهمجي" للتراث الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل لا تستطيع "قتل التطلعات الفلسطينية إلى السيادة والحرية".

وقال ألطون في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن: "إسرائيل تضيف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها، إبادة ثقافية، من خلال محو التراث الفلسطيني في غزة".

ونوّه بأن "الأرشيفات والمكتبات والمتاحف والمساجد تعدّ من أكثر القطع الأثرية براءة وقيمة في الذاكرة الوطنية لأي شعب"، واصفاً تدميرها بـ"الهمجية".

وتعليقاً على التصريحات الإسرائيلية بالتخطيط لتهجير الفلسطينيين من غزة، قال ألطون إن: "خطابهم وسلوكهم في الحرب موجهان ضد الهوية والثقافة الفلسطينية".

وشدد على أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لأي شخص لديه ضمير، وبخاصة المجتمع الفكري الغربي".

وتابع: "على الرغم من تدمير إسرائيل التراث الثقافي الفلسطيني والآثار الفلسطينية في غزة، يتعين على القادة الإسرائيليين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون قتل التطلعات الفلسطينية إلى السيادة والحرية".

وأضاف أن "الغزوات والمجازر وأعمال الإبادة الجماعية لا يمكن أن تحطم أرواح هؤلاء الناس تحت الاحتلال. وقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً منذ عام 1967".

ودعا ألطون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جذرية" لمنع إسرائيل من التسبب في مزيد من الدمار في فلسطين.

كما دعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد أن "الاعتراف بسيادة فلسطين هو الحل الوحيد الدائم والقابل للتطبيق".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه على غزة، المباني التاريخية والمواقع التراثية والمتاحف والمساجد والكنائس التاريخية.

وقدّر تقرير صادر عن وزارة الثقافة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي "العدد الأوّلي للبيوت والمباني التاريخية والأثرية التي تضرّرت جزئياً أو تماماً جراء القصف بـ195، تتوزع بين البيوت والقلاع والقصور... في أحياء الدرج والزيتون والشجاعية".

بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أن إسرائيل استهدفت ودمّرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعاً في القطاع.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، إن إسرائيل تتعمد تدمير المعالم الأثرية الفلسطينية في غزة، في "استهدافٍ صريح للإرث الحضاري الإنساني".​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت، حتى الخميس، 27 ألفاً و947 شهيداً و67 ألفاً و459 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.