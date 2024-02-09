سياسة
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القوات التركية تحيّد 5 إرهابيين شمال سوريا والعراق
أكدت وزارة الدفاع التركية أنه "لا مكان آمناً للإرهابيين"، وذلك عقب تحييد القوات التركية 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمال سوريا والعراق.
القوات التركية تحيّد 5 إرهابيين شمال سوريا والعراق
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمال سوريا والعراق / صورة: AA
9 فبراير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمال كلٍّ من سوريا والعراق.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أنه "لا مكان آمناً للإرهابيين".

وأوضح البيان أن القوات التركية حيّدت 3 عناصر من التنظيم الإرهابي، بعد رصدهم في منطقة "درع الفرات" شمال سوريا.

كما جرى تحييد اثنين من إرهابيي التنظيم ذاته في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق، وفق البيان.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

يُذكر أن PKK يتخذ من جبال قنديل، شمال العراق، معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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