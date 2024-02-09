أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 5 عناصر من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمال كلٍّ من سوريا والعراق.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها أنه "لا مكان آمناً للإرهابيين".

وأوضح البيان أن القوات التركية حيّدت 3 عناصر من التنظيم الإرهابي، بعد رصدهم في منطقة "درع الفرات" شمال سوريا.

كما جرى تحييد اثنين من إرهابيي التنظيم ذاته في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق، وفق البيان.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

يُذكر أن PKK يتخذ من جبال قنديل، شمال العراق، معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.