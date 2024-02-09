سياسة
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بايدن ينفي اتهامات بشأن صحته العقلية.. ثم يصف السيسي بـ"رئيس المكسيك"
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المدعي العام روبرت هور "وجه اتهامات باطلة بشأن ذاكرته وكبر سنه"، مؤكداً أن صحته العقلية وذاكرته بـ"حالة جيدة"، لكنه أخطأ بعد دقائق واستخدم وصف "الرئيس المكسيكي" لدى حديثه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بايدن ينفي اتهامات بشأن صحته العقلية.. ثم يصف السيسي بـ"رئيس المكسيك"
جمهوريون في الكونغرس يتداولون فيديو زلة بايدن عن السيسي معلقين عليها بأن "بايدن ليس مناسباً للرئاسة" / صورة: Reuters
9 فبراير 2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن صحته العقلية وذاكرته بـ"حالة جيدة"، معتبراً أن المدعي العام ذا الصلاحيات الخاصة روبرت هور "وجه اتهامات باطلة" بشأن ذاكرته وكبر سنه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، في البيت الأبيض، تطرق فيه إلى التقرير الذي أعلن عنه هور حول الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل بايدن.

وذكر بايدن أنه تعاون مع المدعي العام منذ البداية بخصوص الوثائق السرية، قائلًا: "لم توجَّه لي أي اتهامات في التقرير، وكانت تلك هي الحقيقة".

وأفاد بأنه منزعج من بعض العبارات بشأن ذاكرته وعمره وردت في التقرير، مشيراً إلى أن صحته العقلية وذاكرته بحالة جيدة.

وأضاف: "قال عني (هور) إن ذاكرتي ليست بحالة جيدة ولكنها بحالة جيدة، وذكر أنني لا أتذكر سنة وفاة ابني، كيف يتجرأ على فعل ذلك! من يستطيع أن ينسى هذا"، مبيناً أن تلك العبارات في تقرير هور ليست صائبة.

وبعد دقائق من تأكيده مراراً أن وضع ذاكرته جيد، استخدم بايدن وصف الرئيس المكسيكي لدى حديثه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وإثر ذلك، بدأ أعضاء جمهوريون في الكونغرس بتداول الفيديو الذي قال فيه هذه العبارة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليها بأن "بايدن ليس مناسباً للرئاسة".

كان هور قد أعلن أنه لن يوجه اتهامات إلى بايدن بخصوص احتفاظه "عمداً" بوثائق سرّية في منزله، بسبب تعاونه خلال التحقيق، ولأن "ذاكرته ضعيفة" بحيث لن يستطيع تذكر التفاصيل المتعلقة بالوثائق.

تجدر الإشارة إلى أنه عُثر على وثائق سرية، سواء في مكتب بايدن الشخصي ولاحقاً في منزله، تعود لفترات بايدن عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ ونائباً للرئيس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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