سياسة
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باكستان.. بدء إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية
بدأ، الخميس، إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في باكستان. وأظهرت النتائج تقدماً طفيفاً للمرشحين المستقلين المؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
باكستان.. بدء إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية
فرز أصوات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية لباكستان / صورة: AFP
9 فبراير 2024

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في باكستان، أمس (الخميس)، تقدّم المرشّحين المستقلّين المؤيدين لرئيس الوزراء السابق المعتقل عمران خان.

وحسب بيانات أولية نشرتها لجنة الانتخابات، الجمعة، فاز بمقاعد في البرلمان 23 مرشحاً مستقلاً يدعمهم حزب رئيس الوزراء السابق المعتقل عمران خان "حركة إنصاف PTI".

يشار إلى أن "حركة إنصاف" مٌنعت من المشاركة في الانتخابات على أنها حزب.

كما فاز حزب الشعب الباكستاني "PPP" بزعامة بيلاوال بوتو زرداري بـ22 مقعداً، في حين حصل حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز" (PML-N) بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، على 18 مقعداً.

وتستمر علمية فرز الأصوات في البلاد، في حين لم تُنشر أي بيانات عن نسبة المشاركة في التصويت.

كانت نسبة المشاركة في انتخابات 2013 قد بلغت 55.02%، في حين بلغت 51.70% في انتخابات 2018.

وأشارت لجنة الانتخابات، بدايةً، إلى وجود "مشكلات في الإنترنت" لتبرير البطء في النتائج، إلا ان وزارة الداخلية قالت في بيان إنه ناجم عن "تدابير احترازية متخَذة لضمان الأمن المطلق" لعملية الفرز.

اتهامات بتزوير الانتخابات

واتهم مؤيدون لعمران خان السلطات بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات لاستبعاد رئيس الوزراء السابق الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

وتعززت الشكوك حول نزاهة الانتخابات، بعد قطع السلطات خدمة الإنترنت والهواتف الجوالة خلال يوم الاقتراع.

وقال مسؤول الإعلام في حزب خان، خلال الليل: "تُبذل جهود لتزوير النتائج".

كانت وزارة الداخلية قد فرضت إجراءات احترازية صارمة وحراسة أمنية مشددة، لضمان إجراء انتخابات سلمية.

وانتشر آلاف من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية في أنحاء البلاد على خلفية الهجمات المسلحة الأخيرة على مراكز الاقتراع في إقليمَي بلوشستان الجنوبي الغربي وإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، التي أودت بحياة مدنيين وعناصر في الأمن والجيش.

وشهدت باكستان انتخابات، الخميس، لاختيار 266 نائباً في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحاً، واختيار 593 نائباً في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفاً و695 مرشحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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