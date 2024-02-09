انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم (الجمعة)، فاعليات الاجتماع الخامس للجمعية العامة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي.

وشارك في فعاليات الافتتاح الذي جرت فيه إعادة انتخاب التركي طه آيهان، رئيساً للمنتدى، عدد من الشخصيات السياسية والدينية الرسمية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، تطرق آيهان إلى التطورات في فلسطين، وأدان "المجازر الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وشدد رئيس المنتدى على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر تصميماً وصلابة في المستقبل من أجل تطوير العالم الإسلامي.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة الليبي فتح الله عبد اللطيف الزني، أن الاجتماع يُعد خطوة مهمة من أجل العالم الإسلامي.

وأدان الزني الهجوم الإرهابي الذي وقع قبل أيام أمام القصر العدلي في إسطنبول، مؤكداً أن بلاده في تعاون مستمر مع تركيا في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن الشباب في العالم الإسلامي مستهدَفون ويُمنعون من رفع مستوياتهم الفكرية وإظهار خبراتهم، مشدداً على أهمية التدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون ذلك ودعم الشباب لأداء دور أكثر فاعلية.

بدوره، ذكر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني جبريل الرجوب، إن بلاده تحلم بفلسطين حرة خلال شهر رمضان.

وأعرب عن ثقته بأن الاجتماع سيلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين الشباب، لافتاً إلى أن إسرائيل ترتكب المجازر في فلسطين متجاهلةً القوانين كافة.

وقال: "مع الأزمة الأخيرة، اعتقلت إسرائيل 6500 شاب فلسطيني في الضفة الغربية وحدها، فإسرائيل تمارس التطهير العرقي وتريد أن تسلبنا أراضينا، لكننا لن نخسر أراضينا وسنواصل نضالنا بموجب مسؤوليتنا".

ودعا الرجوب العالم بأسره خصوصاً العالم الإسلامي إلى تقديم الدعم (للفلسطينيين) ضد المجازر الإسرائيلية.

من جهته، قال رئيس وقف الرياضات التقليدية التركي بلال أردوغان، إن "الإبادة الجماعية التي نشهدها في فلسطين، استمرار لنهج المعايير المزدوجة للحضارة الغربية".

وأضاف: "لأن معظم القواعد التي نسميها القانون الدولي القائم على القواعد تُطبق للأسف بشكل انتقائي".

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن 56 بلداً، إذ ستُعقد جلسة حول فلسطين في اليوم الثاني للمنتدى.

ويناقش المنتدى الاستراتيجيات الشبابية التي وُضعت بهدف تمكين الشباب في العالم الإسلامي من استغلال إمكاناتهم الكاملة في بلدانهم ومناطقهم وجميع أنحاء العالم.