اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً، خلال اقتحام عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 6940 معتقلاً.

وجاء في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، الجمعة، أن "حصيلة الاعتقالات (الإسرائيلية) بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى نحو 6940، تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الخميس) حتى صباح اليوم (الجمعة) 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

وذكر أن عمليات الاعتقال تركزت في رام الله والقدس (وسط)، وطولكرم ونابلس (شمال)، وأريحا (شرق).

وجاء في البيان أن الاعتقالات "رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة أموال".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللتها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، إضافةً إلى دمار هائل بالبنية التحتية.