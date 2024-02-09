سياسة
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منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 6940
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 6940، إثر حملة اقتحامات ومداهمات نفّذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 6940
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية / صورة: AA
9 فبراير 2024

اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً، خلال اقتحام عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 6940 معتقلاً.

وجاء في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، الجمعة، أن "حصيلة الاعتقالات (الإسرائيلية) بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى نحو 6940، تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الخميس) حتى صباح اليوم (الجمعة) 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون".

وذكر أن عمليات الاعتقال تركزت في رام الله والقدس (وسط)، وطولكرم ونابلس (شمال)، وأريحا (شرق).

وجاء في البيان أن الاعتقالات "رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة أموال".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللتها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، إضافةً إلى دمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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