أدلى طبيب عسكري إسرائيلي بشهادة صادمة حول ممارسات ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، شملت أعمال نهب وتخريب، وإضرام النار بمنازل الفلسطينيين وإعدام أسرى ميدانياً.

ونشر ناحوم بارنياع، كبير محللي صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة، مقالاً عرض فيه النص الحرفي لرسالة طبيب في لواء الاحتياط للمظليين أنهى مؤخراً خدمة استمرت شهرين بقطاع غزة.

ودون ذكر اسم الطبيب، قال بارنياع: "سجّل انطباعاته عندما غادر من هناك، وأنا أقتبس كلماته حرفياً".

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، لأول مرة بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي، ومعارضة أمريكية.

وكتب الطبيب: "سأبدأ بمجال لم يُتطرق إليه كثيراً، وهو القيم في القتال، أو في رأيي، قيم المجتمع الإسرائيلي بنقطة الاختبار".

وأضاف: "من أبرز الأمور شعور الغضب والانتقام الذي اجتاحنا جميعاً بسبب الأحداث المروعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهذا بالطبع يشملني أنا أيضاً، ولاحقاً، لاحظت للأسف أن هذه المشاعر أدت إلى جموح في عدة مجالات".

و في هذا الصدد كشف الطبيب أن "النهب أصبح مؤسسياً ممنهجاً تقريباً"، حسبما شهده خلال فترة خدمته في غزة.

وقال: "يبدأ الأمر بمصادرة كميات كبيرة من الفرشات ومواقد وأسطوانات الغاز من المنازل المحتلة، ويستمر بأخذ الهدايا التذكارية الصغيرة مثل الطاولات، وألعاب صغيرة للأطفال".

وأضاف: "نهبت قوات صغيرة وأقل انضباطًا الهواتف ومكانس دايسون الكهربائية والدراجات النارية والدراجات الهوائية".

وعن تلك الممارسات، قال الطبيب: "شعرت بالخجل، وفي مرحلة ما امتنعت عن التعليق لأنه كان يُنظر إليّ على أنني مثير للمشكلات".

كما لفت الطبيب إلى تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تخريب.

وقال: "من المشروع من الناحية الأخلاقية، إلحاق الضرر بالمنازل التي قد تشكل تهديداً في أثناء الهجوم، ومن المشروع أيضاً مهاجمة المنطقة المحيطة وتدمير المنازل التي تهدد محاور العمليات. هذا مقبول لي على أن يعرَّف على أنه مهمة عسكرية".

واستدرك: "ظاهرة الكتابة على الجدران والتكسير والتخريب داخل المنازل تشير إلى خلل في الانضباط".

وأضاف: "تبدأ القوات بشكل متقطع بحرق المنازل، ويقول قائد اللواء إن الأمر لا بأس به بالنسبة إليه، والشعور التراكمي إذن هو أن يفعلوا هنا في غزة ما فعلوه في حوارة (بلدة فلسطينية قرب نابلس شمال الضفة الغربية تعرّض عديد منازلها ومركباتها للحرق العام الماضي)".

كما أشار الطبيب العسكري إلى الرسائل السياسية (التي يطلقها الجنود في مقاطع فيديو) قائلاً: "تقريباً لا حاجز أمام الرسائل السياسية، دائماً تكون يمينية وغالباً متطرفة، والقادة يغضون الطرف".

وروى الطبيب العسكري في الرسالة شهادته على إعدام أسير فلسطيني، ودفعت رسالته جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الرد بأن "الشرطة العسكرية ستحقق في الحادث".

وقال: "في أثناء القتال قُبِض على خمسة من إرهابيِّي النخبة (في إشارة إلى حماس)، الذين استسلموا أحدهم مصاب بكسر بكاحله، اعتنيت به، وتلقيت نظرات مندهشة وأسئلة موجهة (من الجنود)، لا لأنهم غاضبون بل لنقص في الفهم عن سبب معالجتي له".

وأضاف: "وعلى بعد 200 متر منّا، أُلقي القبض على قائدهم، وكان يعاني من كسور في أطرافه، وبعد لحظة من استجوابه من محقق أسرى، وصل مقاتل احتياط ونفّذ عملية إعدام للأسير"، مشيراً إلى التغطية على عملية الإعدام تلك.

وقال: "أنا لست من دعاة السلام، وأؤيد تماماً استخدام قوة كبيرة عند الضرورة، ومع ذلك، شعر كثيرون أن ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وعبور الحدود يسمح لهم بعبور كل الخطوط (التجاوزات)".

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما ورد في رسالة الطبيب العسكري عن إعدام أسير فلسطيني: "الحادث قيد التحقيق من الشرطة العسكرية، وبعد إتمام التحقيق، ستُحول النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري لفحصها".

من جهته كتب بارنياع: "هذه الظواهر لا تقتصر على غزة، يقول أعضاء كيبوتسات (مستوطنات) في غلاف قطاع غزة إن الجنود المتمركزين داخل الكيبوتس خرّبوا الممتلكات، ونهبوا كل ما طالته أيديهم.. سمعت عن ظواهر مماثلة في البلدات (الإسرائيلية) التي أُخليت على الحدود اللبنانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.