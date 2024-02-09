بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن خطط الجيش الإسرائيلي "لعمليات محددة" بغزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مساء الخميس تناولا خلاله تطورات الحرب على القطاع.

وقال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة إن غالانت أطلع أوستن على "تطورات الحرب ضد منظمة حماس بغزة، وشرح بالتفصيل عمليات الجيش الإسرائيلي المستمرة فوق الأرض وتحتها، مع تركيز الجهود الرئيسية على منطقة جنوب غزة".

وناقش غالانت أيضاً مع نظيره الأمريكي النتائج الأخيرة التي توصلت إليها القوات الإسرائيلية بما في ذلك الأنفاق التي جرى احتجاز الرهائن فيها، ومخزونات الأسلحة والأموال المنقولة من إيران مباشرة إلى قيادة حماس، على حد زعم الوزارة.

وأورد البيان أن غالانت "أكد تصميم المؤسسة الأمنية على تحقيق أهداف هذه الحرب، بما في ذلك إعادة الرهائن وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية".

كما تناول الوزير الإسرائيلي "عملية التخطيط في المؤسسة الأمنية لعمليات محددة في مناطق إضافية في غزة" وفقاً لبيان وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتصدر إسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري إشارات إلى اعتزامها إطلاق عمليات عسكرية برية على رفح جنوب قطاع غزة، في وقت يجري فيه التباحث حالياً بشأن مقترح أمريكي-قطري-مصري حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وارتفعت الجمعة حصيلة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتبلغ 27 ألفاً و947 شهيداً و67 ألفاً و459 مصاباً معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، متسببة في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.