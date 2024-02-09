سياسة
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وزير الخارجية التركي: صمت الغرب على مجازر إسرائيل يزعزع النظام العالمي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، أن الصمت على مجازر إسرائيل يزعزع النظام العالمي، مشيراً إلى أن الرأي العام العالمي، وخصوصاً الدول الغربية، ملتزم الصمت أو داعم للإبادة الجماعية في غزة.
وزير الخارجية التركي: صمت الغرب على مجازر إسرائيل يزعزع النظام العالمي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن الصمت تجاه مجازر إسرائيل يزعزع النظام العالمي / صورة: AA 
9 فبراير 2024

انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التزام الصمت تجاه ما يحدث في غزة، قائلاً إن الرأي العام العالمي وخصوصاً الدول الغربية، ملتزم الصمت أو داعم للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، محذّراً من أن "هذا الصمت يزعزع أسس النظام العالمي".

وأوضح فيدان خلال كلمة ألقاها الجمعة، في منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، أن "هذا الصمت تطوُّر يفضي إلى أنه لم يبقَ في العالم أي قيم أخلاقية أو أسس للقانون الدولي يمكن استخدامها مرجعية للصراعات المستقبلية".

وقال إن إسرائيل تواصل احتلال أراضٍ منذ عقود، وإن "نحو 30 ألف شخص بريء قُتلوا عمداً دون تمييز في المذبحة التي بدأت (في قطاع غزة) 7 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر منذ أكثر من 100 يوم".

وحذر الوزير من امتداد تداعيات الحرب على غزة إلى العالم قائلاً: "قد تتحول إلى حرب تؤثر في العالم بأسره، هذه التصدعات والتبعات الجيوستراتيجية قد تأتي بأعباء وصعوبات لا يستطيع العالم تحملها، لذا على الجميع بذل ما بوسعه لوقف الإبادة بأقرب وقت، وتنفيذ حل الدولتين".

وأشار إلى أنّ الطريق المختصر لوقف هذه المأساة هو ظهور قوة تتصدى للقوة الإسرائيلية مستدركاً: "الإمكانات المحدودة المتاحة لإخوتنا الفلسطينيين لا تجعل ذلك ممكناً".

ولفت فيدان إلى قصور في العالم الإسلامي في حل المشكلات العالقة متمثلة بالتعاون المؤسساتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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