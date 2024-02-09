حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من معاناة 700 ألف طفل في السودان من أخطر صور سوء التغذية هذا العام واحتمال وفاة عشرات الآلاف، بسبب الحرب المستمرة منذ عشرة شهور في البلاد.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف في مؤتمر صحفي الجمعة بجنيف إن "تبعات آخر 300 يوم تفضي إلى ترجيح أن أكثر من 700 ألف طفل يعانون من أخطر صور سوء التغذية هذا العام".

وأضاف: "لن تتمكن اليونيسف من علاج أكثر من 300 ألف من هؤلاء دون تحسين إمكانية الوصول أو دون دعم إضافي. وفي هذه الحالة سيموت عشرات الآلاف على الأرجح".

وعرَّف إلدر أخطر صور سوء التغذية بسوء تغذية حاد وشديد يجعل الطفل أكثر عرضة للوفاة بنحو 10 أمثال بسبب أمراض مثل الكوليرا والملاريا.

وتحث يونيسف على جمع 840 مليون دولار لمساعدة ما يزيد قليلا على 7.5 مليون طفل في السودان هذا العام، لكن إلدر أبدى أسفه لعدم كفاية الأموال التي جُمعت في النداءات السابقة.

وقال: "على الرغم من حجم الاحتياجات، لم يتسنَّ الحصول على التمويل الذي سعت له اليونيسف العام الماضي لنحو ثلاثة أرباع الأطفال في السودان".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبذل الجهود لوقف الحرب في السودان في أقرب وقت، مشدداً على أنه "ما من حل عسكري للصراع في السودان".

وأطلقت الأمم المتحدة الأربعاء نداءً لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين داخل البلاد وخارجها، داعية الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون من الحرب في السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.