سياسة
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تونس.. انتشال جثث 13 مهاجراً سودانياً والبحث عن 27 مفقوداً قبالة صفاقس
أكدت سلطات قضائية تونسية، انتشال جثث 13 مهاجراً سودانياً قبالة سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن 27 مفقوداً آخرين.
تونس.. انتشال جثث 13 مهاجراً سودانياً والبحث عن 27 مفقوداً قبالة صفاقس
انتشال جثث 13 مهاجراً سودانياً والبحث عن 27 مفقوداً قبالة سواحل تونس / صورة أرشيفية: Reuters 
9 فبراير 2024

أفادت السلطات التونسية الخميس، بأن 13 مهاجراً سودانياً لقوا حتفهم فيما يتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم.

وأكد المتحدث القضائي باسم محكمة المنستير، فريد بن جحا، أن 42 مهاجراً انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس (شرق) وجرى إنقاذ مهاجرَين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجراً.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكان لديهم بطاقات لجوء.

وأوضح بن جحا فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرين "جرى استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة".

وكشف بن جحا أن العمليات لا تزال جارية للبحث عن مهاجرين آخرين.

وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وحسب إحصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي، في وقت سابق، فإنه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجراً مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022،

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 2498 شخصاً عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط في أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 70% عن العام السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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