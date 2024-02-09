سياسة
2 دقيقة قراءة
على متنها رائد الفضاء التركي.. "دراغون" تهبط بنجاح قبالة سواحل فلوريدا
هبطت كبسولة دراغون، التي تضم ألبير غزر أوجي أول رائد فضاء تركي، بشكل ناجح قرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة، وذلك بعد رحلة فضاء بدأت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
على متنها رائد الفضاء التركي.. "دراغون" تهبط بنجاح قبالة سواحل فلوريدا
كبسولة دراغون تضم ألبير غزر أوجي أول رائد فضاء تركي / صورة: AA
9 فبراير 2024

تمّت الجمعة بنجاح عملية هبوط كبسولة دراغون التي تقل فريق "أكسيوم ميشن 3" وبينهم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووصلت الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بحدود الساعة 13:42 بتوقيت تركيا عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير/شباط الجاري لكن جرى تأجيل الرحلة 3 مرات بسبب الظروف الجوية غير المناسبة على ساحل فلوريدا.

وبثت شركة أكسيوم سبيس الجمعة مباشرة على منصاتها رحلة فريق "أكسيوم ميشن 3" من محطة الفضاء الدولية حتى وصولهم إلى سطح الأرض.

ونُقل طاقم "أكسيوم ميشن 3" المكوّن من 4 رواد فضاء عقب الهبوط إلى سفينة لإيصالهم إلى البر.

وأجرى رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي 13 تجربة علمية خلال المهمة في محطة الفضاء الدولية.

وكان فريق "أكسيوم ميشن 3" غادر محطة الفضاء الدولية في 7 فبراير/شباط الجاري في الساعة 17:20 بتوقيت تركيا (3 ت.غ)، على متن كبسولة دراغون متوجهة إلى الأرض.

وأُقيم الجمعة حفلٌ في محطة الفضاء الدولية لوداع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3"، الذي يضم 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة ناسا الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us