تمّت الجمعة بنجاح عملية هبوط كبسولة دراغون التي تقل فريق "أكسيوم ميشن 3" وبينهم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووصلت الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بحدود الساعة 13:42 بتوقيت تركيا عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير/شباط الجاري لكن جرى تأجيل الرحلة 3 مرات بسبب الظروف الجوية غير المناسبة على ساحل فلوريدا.

وبثت شركة أكسيوم سبيس الجمعة مباشرة على منصاتها رحلة فريق "أكسيوم ميشن 3" من محطة الفضاء الدولية حتى وصولهم إلى سطح الأرض.

ونُقل طاقم "أكسيوم ميشن 3" المكوّن من 4 رواد فضاء عقب الهبوط إلى سفينة لإيصالهم إلى البر.

وأجرى رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي 13 تجربة علمية خلال المهمة في محطة الفضاء الدولية.

وكان فريق "أكسيوم ميشن 3" غادر محطة الفضاء الدولية في 7 فبراير/شباط الجاري في الساعة 17:20 بتوقيت تركيا (3 ت.غ)، على متن كبسولة دراغون متوجهة إلى الأرض.

وأُقيم الجمعة حفلٌ في محطة الفضاء الدولية لوداع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3"، الذي يضم 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة ناسا الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.