أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن أكثر من نصف مليون طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي غير قادرين على تلقي التعليم في قطاع غزة.

وذكر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني عبر حسابه في منصة إكس، أن "تكاليف الحرب الوحشية المستمرة منذ 4 أشهر في غزة مأساوية على الأطفال، ومستقبلهم على المحك".

فيما حذر مدير شؤون أونروا بغزة توماس وايت، في منشور على منصة إكس، من شنّ إسرائيل هجوماً واسعاً على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال: "في حال شن هجوم على رفح فإننا سنشاهد مئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من الاشتباكات".

"الخوف والألم والجوع"

وفي سياق متصل، قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سكيلتون، إنه لا يوجد اليوم أي طفل بقطاع غزة خالٍ من "الخوف والألم والجوع".

وأكدت سكيلتون، في مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس، أنه "لا ينبغي أن ينشأ أي طفل في خوف وألم وجوع".

وأضافت: "مع ذلك، لا يوجد اليوم أي طفل في غزة خالٍ من الخوف والألم والجوع".

وأوضحت المسؤولة الأممية "سيعتبر أطفال غزة محظوظين إذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة في هذه الحرب، وأتيحت لهم فرصة النمو".

ولفتت إلى أن "بعض أطفال غزة فقدوا حياتهم، وآخرون فقدوا أطرافهم أو والديهم أو إخوتهم أو أصدقاءهم".

"كارثة إنسانية ملحمية"

ومن ناحية أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي الجمعة، إن سكان قطاع غزة يعيشون "كارثة إنسانية ملحمية" وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض.

وصرّح المدير القُطري لـ"الأغذية العالمي" بفلسطين ماثيو هولينجورث، في مقابلة صحفية، بأن "غزة تعيش عدة أزمات، وفي مقدمتها عدم توفر الرعاية الصحية، والجوع".

وأوضح المسؤول الأممي أن "غزة اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل 4 أشهر، إذ إن نصف أبنيتها مدمرة ومتضررة، ومعظم سكانها أصبحوا بلا مأوى".

وأضاف أن "إحصائيات أممية أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تشير إلى أن 300 ألف شخص على الأقل في شمال القطاع معرضون للموت جوعاً".

وأكد هولينجورث أن "سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية ملحمية، وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض".

فقد الاتصال "بشكل كامل"

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في وقت سابق الجمعة، فقد الاتصال "بشكل كامل" بطواقمها في مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى.

وذكرت الجمعية بمنشور على منصة إكس: "فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل في خان يونس، جراء اقتحام الاحتلال (الإسرائيلي) المتواصل للمستشفى".

وأعربت الجمعية عن "القلق بشأن سلامة طواقمنا والجرحى والمرضى داخل المستشفى".

والجمعة، ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكَم إسرائيل إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ 27 ألفاً و947 شهيداً، و67 ألفاً و459 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حسب السلطات الفلسطينية في القطاع.