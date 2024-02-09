قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده تهدف إلى تسجيل عائدات سياحية بقيمة 60 مليار دولار عبر استضافة 60 مليون سائح خلال 2024.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها أردوغان في تجمع بولاية أنطاليا (جنوب) لإعلان أسماء المرشحين لمناصب رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في الانتخابات المحلية المقررة 31 مارس/آذار المقبل.

وأوضح أردوغان، أن ولاية أنطاليا استضافت 16 مليون سائح من بين أكثر من 57 مليوناً زاروا تركيا في 2023.

وأكد أن هدف تركيا في العام الجاري استقبال 60 مليون سائح، وتسجيل عائدات سياحية بقيمة 60 مليار دولار.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، استضافت تركيا 57 مليوناً و77 ألفاً و440 سائحاً خلال 2023.

ووفق هيئة الإحصاء، ارتفع الدخل السياحي لتركيا، بنسبة 16.9% في 2023 مقارنة بـ2022، مسجلاً 54 ملياراً و315 مليوناً و542 ألف دولار.