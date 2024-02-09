سياسة
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الرئيس التركي: نستهدف استقبال 60 مليون سائح خلال 2024
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تستهدف استقبال 60 مليون سائح خلال عام 2024، وتسجيل عائدات سياحية بقيمة 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن أكثر من 57 مليوناً زاروا تركيا في 2023.
الرئيس التركي: نستهدف استقبال 60 مليون سائح خلال 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن حكومته تستهدف تسجيل عائدات سياحية بـ60 مليار دولار خلال 2024 / صورة: AA
9 فبراير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده تهدف إلى تسجيل عائدات سياحية بقيمة 60 مليار دولار عبر استضافة 60 مليون سائح خلال 2024.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها أردوغان في تجمع بولاية أنطاليا (جنوب) لإعلان أسماء المرشحين لمناصب رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في الانتخابات المحلية المقررة 31 مارس/آذار المقبل.

وأوضح أردوغان، أن ولاية أنطاليا استضافت 16 مليون سائح من بين أكثر من 57 مليوناً زاروا تركيا في 2023.

وأكد أن هدف تركيا في العام الجاري استقبال 60 مليون سائح، وتسجيل عائدات سياحية بقيمة 60 مليار دولار.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، استضافت تركيا 57 مليوناً و77 ألفاً و440 سائحاً خلال 2023.

ووفق هيئة الإحصاء، ارتفع الدخل السياحي لتركيا، بنسبة 16.9% في 2023 مقارنة بـ2022، مسجلاً 54 ملياراً و315 مليوناً و542 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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