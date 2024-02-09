أقدم إرهابيان على تسليم نفسيهما إلى القوات الحدودية التركية الجمعة، بعد فرارهما من صفوف تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن الهروب مستمر من صفوف PKK الذي يقتحم الجيش التركي أوكاره عبر سلسلة عمليات "المخلب".

وذكر البيان أن اثنين من إرهابيِّي التنظيم سلما نفسيهما إلى مخفر حدودي بمنطقة الخابور بعد فرارهما من شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وينشط تنظيم PKK الإرهابي بشمال العراق ويتخذ من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.