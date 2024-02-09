أكدت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) الجمعة، مقتل 7 جنود إسرائيليين إثر تفجير عناصرها عبوة مضادة للأفراد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت "القسام"، في بيان، بأن مقاتليها تمكنوا "من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس".

وذكرت في بيان آخر أن مقاتليها قصفوا "قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة، غرب مدينة غزة، بقذائف الهاون".

ومنذ بدء العملية الإسرائيلية البرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تندلع اشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتخللها عمليات ينفذها الطرفان ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ووفقاً لبيانات رسمية رُصدت، وصل عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 6 فبراير/شباط الجاري إلى 563، بينهم 226 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ انطلاق العملية البرية في القطاع.

مقتل محتجز في غزة

وفي سياق متصل، كشف تحقيق لجيش الاحتلال، أن محتجزاً إسرائيلياً قُتل الشهر الماضي، في قطاع غزة، جراء غارة نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وذكرت القناة 13 العبرية الخاصة الجمعة، أن "تحقيقاً أجراه جيش الاحتلال توصل إلى أن الأسير يوسي شرابي، قُتل جراء هجوم إسرائيلي جوي على مخيم النصيرات، في يناير/كانون الثاني الماضي".

ونقلت عن مسؤولين في الجيش لم تسمهم قولهم: "لم تكن القوات الجوية لتهاجم الهدف في مخيم النصيرات لو كانت على علم بأن المحتجز في مكان الحادث".

ورغم أن التحقيق، يشير إلى أن شرابي قُتل على الأرجح نتيجة لهجوم إسرائيلي، فإن القناة تذكر أن مسؤولين في الجيش يقولون إنه "ربما قُتل على يد مقاتلي حماس".

واستدركت القناة: "بما أن جثته ظلت في أيدي حماس في قطاع غزة، فلا يمكن البت في الأمر بشكل نهائي إلا بعد تشريح الجثة".

وتؤكد كتائب القسام، أن "عدداً من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قُتلوا أو أصيبوا جراء القصف العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وحسب آخر حصيلة أعلنها جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي، قُتل 31 إسرائيلياً من بين المحتجزين في قطاع غزة، دون أنّ يوضح ملابسات مقتلهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، لأول مرة في تاريخها، لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.

والجمعة، ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم إسرائيل إثرها بتهمة "الإبادة الجماعية"، لتبلغ 27 ألفاً و947 شهيداً و67 ألفاً و459 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب السلطات الفلسطينية في القطاع.