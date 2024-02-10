كشف إعلام عبري أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على جنود وقادة بالجيش الإسرائيلي بسبب عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إلى أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقاً لتقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب.

وبيّنت أن فرض العقوبات سيشمل جنوداً وقادة في الجيش، في حال لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأمريكية أجوبة على تساؤلات ومطالبات في أقل من 60 يوماً، بشأنّ عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الهيئة أن إدارة بايدن "حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون إزاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مُرضياً".

ووفق هيئة البث، تأخذ إسرائيل تهديدات إدارة بايدن "على محمل الجد"، لافتة إلى أن الحكومة تستعد لاحتمالية توسع العقوبات لتطول مسؤولين في الجيش وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ووزراء.

ومن المتوقع إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر"، بحسب الهيئة الرسمية.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني المنصرم، وقّع بايدن، أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر.

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقاً لمبدأ "حل الدولتين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.​​​​​​​