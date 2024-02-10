أعرب مسؤولون أمميون ودوليون عن قلقهم إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدنيين.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، إنه شعر بـ"الصدمة والقلق العميق" إزاء الأنباء المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة لإسرائيل على رفح.

وأوضح أنه يضم صوته إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لحماية جموع المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه.

وطالب رئيس الجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة، "باسم الإنسانية" بالاستماع إلى محنة هؤلاء الناس والاهتمام بهم.

وجدد مطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والامتثال لالتزامات القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.

"مُلزمون بمنع الإبادة"

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، الجمعة، عبر منشور في منصة إكس إنه "لا مكان يذهب إليه الفلسطينيون".

وشددت كالامار على أن "الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية"، وقالت إن "المجتمع الدولي عليه التزام اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية".

وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية، عبر "إكس"، حذرت فيه من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص غالبيتهم من النازحين.

ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن المناطق الريفية في رفح أصبحت أكواماً من الخيام وغيرها من المباني المؤقتة المبنية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن عديداً من السكان واجهوا بالفعل موجات متتالية من النزوح، وإذا صدرت "أوامر الإخلاء" الجماعية هذه بالفعل، فإنها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جريمة الإبعاد القسري".

وختمت المنظمة غير الحكومية، بالقول: "العملية البرية ضد رفح التي تتعرض لقصف مكثف، سيكون لها أيضاً تأثير كارثي في نظام المساعدات الإنسانية بأكمله في غزة".

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة، "تثير القلق".

وكتب بوريل على منصة إكس أن "المعلومات التي تتحدث عن هجوم عسكري اسرائيلي على رفح تثير القلق"، مضيفاً أن "هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، فضلاً عن خسائر لا تُحتمل في صفوف المدنيين".

أما بريطانيا، فأعربت الجمعة عن قلقها إزاء الأوامر التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لجيشه بالتخطيط لهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة، حثت إسرائيل على "اتخاذ مزيد من الحذر واقتصار العمليات على الأهداف العسكرية، وتجنب إيذاء المدنيين".

وفي وقت سابق الجمعة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الجيش إعداد "خطة لعملية عسكرية واسعة" في رفح، تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة حماس.

وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، يخطط مجلس الوزراء لإخلاء سكان رفح وتفكيك كتائب حماس في المنطقة.

وقال المكتب: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب تابعة لها في رفح، ومن ناحية أخرى من الواضح أن عملية قوية في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وتشير تقديرات دولية إلى أن ما بين 1.2و1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

والخميس، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون، وربما أكثر من مليون ونصف مليون، فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون الأخذ في الحسبان واجب سلامتهم، ستكون كارثة، ولن نؤيدها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.