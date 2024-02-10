سياسة
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بينها تركيا.. بيانات لـ52 دولة أمام محكمة العدل الدولية عن ممارسات الاحتلال
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع علنية لـ52 دولة، بينها تركيا، خلال الفترة بين 19 و26 فبراير/ شباط الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
بينها تركيا.. بيانات لـ52 دولة أمام محكمة العدل الدولية عن ممارسات الاحتلال
محكمة العدل الدولية ستستمع إلى بيانات 52 دولة بينها تركيا بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة / صورة: Reuters
10 فبراير 2024

تُدلي 52 دولة، بينها تركيا، و3 منظمات دولية ببيانات خلال جلسات استماع لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت المحكمة الجمعة أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وستُدلي 52 دولة، بينها تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ببيانات شفهية مدة كل منها ثلاثون دقيقة.

ومن المقرر أن تدلي تركيا ببيانها عند الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، الموافق 26 فبراير/شباط.

وتبدأ الجلسات ببيان لفلسطين في 19 فبراير/شباط، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير/شباط.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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