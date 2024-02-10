تُدلي 52 دولة، بينها تركيا، و3 منظمات دولية ببيانات خلال جلسات استماع لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت المحكمة الجمعة أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وستُدلي 52 دولة، بينها تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ببيانات شفهية مدة كل منها ثلاثون دقيقة.

ومن المقرر أن تدلي تركيا ببيانها عند الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، الموافق 26 فبراير/شباط.

وتبدأ الجلسات ببيان لفلسطين في 19 فبراير/شباط، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير/شباط.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.