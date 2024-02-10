تواجه المفوضية الأوروبية تحدياً كبيراً في توثيق ومكافحة حوادث الكراهية ضد المسلمين التي تصاعدت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، ماريون لاليس، بأنهم في أوروبا يواجهون تحدي عدم الإبلاغ عن حوادث الكراهية ضد المسلمين.

وأوضحت لاليس أن "التعامل مع البيانات والوعي الكامل لأبعاد الكراهية ضد المسلمين، يمثلان تحدياً كبيراً" في أوروبا.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى "ضرورة إنشاء شبكة بين دول الاتحاد الأوروبي، لجمع البيانات بشأن الحوادث ومشاركة النماذج الجيدة لمكافحتها".

وأكدت لاليس أن "الأحداث التي بدأت في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 زادت معاداة السامية وكراهية المسلمين في أوروبا"، لافتة إلى "إيلاء الاتحاد الأوروبي أهمية متساوية لهذين التهديدين".

وتابعت: "بالنسبة إلينا، لا يوجد تسلسل هرمي بين أنواع العنصرية والتمييز، وجرت حتى الآن معالجة كل من معاداة السامية وكراهية المسلمين معاً في خطة عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2020-2025 ضد العنصرية".

وبخصوص كيفية التعامل مع حالات التعرض لكراهية جسدية أو لفظية معادية للمسلمين، قالت لاليس إن بإمكان الشخص المعتدى عليه رفع دعوى قضائية في دول الاتحاد، مشيرة أن أول جهة يجري مراجعتها بشأن هذه القضية هي "وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية".

"الاعتداءات تصرفات فردية"

وتطرقت إلى الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في بعض دول الاتحاد الأوروبي العام المنصرم.

وشددت على أن تلك الاعتداءات "تصرفات فردية ولا يمكن قبولها"، مبينة أنها "تتعارض مع قيم الاتحاد، ولا تدعمها أي دولة عضو" بالكتلة الأوروبية، حسب تعبيرها.

وبشأن رسائل تهديد تلقتها مساجد في ألمانيا، أكدت لاليس أن تلك التهديدات "أفعال لا يمكن القبول بها".

وأضافت: "ندرك التطرف الحاصل في مجتمعنا، ونعمل على هذا الأمر، وألقت الشرطة وقوات إنفاذ القانون القبض على بعض العصابات".

منع الحجاب

وفيما يخص حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن إمكانية فرض المكاتب الحكومية في الاتحاد حظر موظفيها من ارتداء الحجاب في أماكن العمل العامة، أفادت لاليس بأن ذلك الحظر "يخص كل الرموز الدينية".

وتابعت: "إذا جرى تطبيق هذا القانون على جميع الموظفين الإداريين بشكل عام ودون تمييز، فيمكن تبريرها في إطار سياسة الحياد، لذا فإن هذا الحظر يتعلق بكل الرموز الدينية".

ويقضى قرار المحكمة الأوروبية بأن السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي لديها صلاحية تحديد قواعد الحياد التي يجب أن تطبَّق في الوظيفة العامة، مع ضرورة أن تكون السياسة المتبَعة متوازنة مع حق الفرد في التعبير عن عقيدته الدينية وحق السلطات العامة في ضمان حياد البيئة العامة.

جدير بالذكر أن قضية الحجاب وارتدائه تحولت في السنوات الأخيرة إلى مدخل للتمييز بحق المسلمين في أوروبا، خصوصاً مع تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا في دول القارة.