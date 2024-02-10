سياسة
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إعلام حوثي: طيران أمريكي-بريطاني يشن غارتين على صعدة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن طيراناً أمريكياً-بريطانياً شن غارتين على منطقة القطينات بمحافظة صعدة، وذلك بعد ساعات من استهداف مناطق الطائف والكثيف والجبانة، بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
إعلام حوثي: طيران أمريكي-بريطاني يشن غارتين على صعدة
ناقلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تستعد للإقلاع لدعم الضربات ضد أهداف الحوثيين - 3 فبراير/شباط / صورة: Reuters
10 فبراير 2024

شن طيران أمريكي-بريطاني، الجمعة غارتين على محافظة صعدة شمالي اليمن، حسبما أعلنت جماعة الحوثي.

وأفادت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران العدوان الأمريكي-البريطاني شن غارتين على منطقة القطينات في مديرية باقم (بمحافظة صعدة)".

ولم تحدد القناة أهداف ونتائج الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بهذا الخصوص.

ومحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بعدة غارات مناطق الطائف والكثيف والجبانة، بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وفي اليوم نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن ضربات على "4 زوارق مفخخة و7 صواريخ مضادة للسفن، في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما يقابله برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي مطلق، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وعليها مثُلت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، وهو ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي ومعارضة أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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