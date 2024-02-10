سياسة
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القبض على عناصر مشتبه بتنفيذهم هجوماً أمام محكمة في إسطنبول
اعتقلت السلطات التركية 54 مشتبهاً بهم في الهجوم المسلح الذي نفذه تنظيم DHKP/C الإرهابي أمام محكمة تشاغلايان بإسطنبول.
القبض على عناصر مشتبه بتنفيذهم هجوماً أمام محكمة في إسطنبول
مبنى القصر العدلي الذي تعرض لهجوم في إسطنبول / صورة: AFP
10 فبراير 2024

أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، اعتقال 54 مشتبهاً به، بعد تحقيق بشأن هجوم مسلّح نفذه تنظيم DHKP/C الإرهابي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محكمة تشاغلايان بإسطنبول.

وكتب تونج في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الجمعة، أن 14 مشتبهاً به اتهموا "بمحاولة قلب النظام الدستوري" و"القتل المشدد"، وقُبض على 33 بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" واعتُقل واحد بتهمة "مساعدة المنظمة".

وقال الوزير التركي إنه قُبض على 5 من بين 6 مشتبه بهم كتبوا منشورات استفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهجوم.

كما قُبض على شقيق أحد المهاجمين، الذي كان ماثلاً أمام المحكمة الجنائية العليا، الساعة 13 وقت الاعتداء، وكان متورطاً أيضاً في الهجوم، بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري".

وقال تونج: "سنواصل معركتنا بتصميم ضد كل المنظمات الإرهابية التي تريد زعزعة السلام في بلادنا وأمتنا".

والثلاثاء الماضي، أطلق إرهابيان من تنظيم DHKB/C اليساري المتطرف النار أمام مبنى قصر العدل في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 أشخاص بينهم 3 عناصر شرطة، قبل تَمكُّن قوات الأمن من تحييدهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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